Preocupación por grupos de menores en Plasencia que se dedican a pegar a otros

"Es continuo, llevamos años con las peleas. En agosto nos pidió ayuda un chico que había recibido un puñetazo en la cara y hemos tenido que llevar a varios niños a sus casas». Lo cuentan empresarios del barrio de Miralvalle que conocen lo que sucede en torno al parque de La Coronación. «Hay grupos de chavales que se entretienen en buscar camorra», aseguran. De hecho, este viernes, hubo grandes aglomeraciones en el parque y menores afirmaban que otros "han dicho que se van a pegar".

No son los únicos que han mostrado su preocupación, también varios padres de adolescentes han contado a este periódico que tienen miedo por sus hijos porque hay «grupos de chicos, bandas que salen a pegar a otros y se las saben todas, lo que pueden hacer y lo que no. Ven a uno vestido de cayetano y ya está. Los chavales saben bien quiénes son», afirman.

De hecho, los empresarios afirman que hay jóvenes que «han dejado de ir al parque, se han buscado otros sitios». Dicen que en varias ocasiones han llamado a la policía, pero «estamos cansados, si no es en el momento no hacen nada». Se quejan también, padres y empresarios, de que no ven a agentes a pie por el parque. «Una vez pasaron con el perro y se fueron todos, pero no han vuelto, nunca les vemos dando vueltas y harían un efecto disuasorio».

Los empresarios señalan que los menores también se han enfrentado a ellos porque «no tienen respeto por nadie». «Hemos pasado épocas muy malas, tienes miedo».

La policía pide denunciar

Preguntados por esta situación, tanto la Policía Nacional como la Local dicen no ser conscientes de la situación. «Si no tenemos conocimiento nunca vamos a investigarlo, el chico o el empresario tienen que denunciar», señala la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura.

Desde la local, el intendente, Enrique Cenalmor, también subraya que, «si no se denuncia, no existe, que nos llamen y nos pasamos», asegura.