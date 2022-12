Representantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad han participado la tarde de este jueves en Plasencia en el minuto de silencio convocado como repulsa por el presunto asesinato de una mujer de 45 años a manos de un vecino de Plasencia de 36. A ellos se ha dirigido la Plataforma Feminista de Plasencia para pedir una investigación sobre el piso en el que se ha producido el suceso y que se alquilaba "por horas", según ha confirmado la Policía Nacional.

"En Plasencia existen puteros y pisos conocidos por todas las personas, en los que se ejerce la explotación sexual de mujeres", ha leído una representante de la plataforma, mientras que otra ha señalado que el colectivo estará pendiente del resultado de la investigación de este presunto asesinato.

En una plaza Mayor más concurrida que de costumbre en los minutos de silencio, la plataforma ha criticado que no se considere violencia de género sino feminicidio, "lo que supone que el victimario sería condenado por una pena menos agravada, por eso son necesarias leyes que nos protejan, porque no morimos, nos asesinan".

Además del alcalde, Fernando Pizarro y otros miembros de la corporación, fuerzas de seguridad y ciudadanos a título particular, al minuto han asistido también la directora del Instituto de la Mujer de Extremadura, Estela Contreras y el obispo, Ernesto Brotóns. Contreras ha subrayado: "No podemos seguir tolerando que asesinen a ninguna mujer más" y el alcalde ha destacado que, "en décadas, Plasencia no ha sufrido un episodio de estas características y con este final fatídico, es un duro golpe".

Rápida acción de la Policía Nacional

Además, Pizarro ha querido resaltar la "rápida acción" de la Policía Nacional para detener, con ayuda de la colaboración ciudadana, una vecina y un sintecho al presunto autor del asesinato "en pocos minutos" y la unidad de ciudadanos, administraciones e instituciones que ha quedado demostrada en el minuto de silencio.

Por su parte, el obispo, Ernesto Brotóns, ha querido transmitir su "dolor, firme condena y repulsa" por el presunto asesinato y la agresión a otras dos mujeres, su solidaridad con las víctimas y sus seres queridos y también ha hecho una "llamada a concienciarnos del valor y la dignidad de toda persona humana sin excepción".