Plasencia lleva ante la Policía Nacional el caso del coche policial usado en Portugal

Hasta febrero tenía un inspector de la Policía Local de Plasencia para investigar lo ocurrido en agosto del 2020, cuando alguien cogió un vehículo policial cedido por el Ministerio de Sanidad para ir a Portugal, país que reclama 70,70 euros por cuatro viajes impagados. Sin embargo, el ayuntamiento ha optado por no dejar terminar este plazo y acudir a la Policía Nacional, que ha abierto una investigación.

Según ha señalado este miércoles la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Extremadura, "se ha recibido denuncia por parte del Ayuntamiento de Plasencia en relación a los hechos" y la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación, que dirá si se cometió algún delito y, en caso afirmativo, cuál.

El portavoz del gobierno local, José Antonio Hernández, ha explicado que se ha recurrido a la Policía Nacional "al ser un asunto que trasciende las fronteras de nuestro país". Además, el gobierno municipal ha explicado que, como consecuencia, el inspector al que se le encomendó la investigación después de apartar de esta al intendente, Enrique Cenalmor, ha pedido el "cese", es decir, dejar la investigación, porque "el procedimiento es así", ya que la Policía Nacional ya le ha solicitado toda la información al respecto.

En este sentido, el portavoz del grupo municipal del PSOE, Alfredo Moreno, considera "ilógico" que el inspector deje la investigación. "Por qué renuncia y le pasa la pelota a la Policía Nacional", ha preguntado.

El PSOE pide una comisión de investigación

En todo caso, Moreno ha anunciado que su grupo ha solicitado por registro este mismo miércoles la creación de una comisión de investigación municipal "para sacar qué está pasando con el coche policial. "Ha criticado que "primero se encarga la investigación al intendente, que no hace nada, se pasa a un oficial y ahora renuncia a la investigación".

De igual modo, ha recordado que el PSOE ha registrado tres solicitudes pidiendo información sobre el registro de uso de los vehículos, de los camuflados y sobre el repostaje en la finca Capote. "La contestación que nos han dado es que se ha abierto una investigación y no se puede informar por no entorpecer, pero tenemos derecho a saber qué está pasando y de ahí la comisión de investigación. Supongo que el PP no tendrá ningún problema, en aras de la trasparencia, que no tendrá nada que ocultar".

Moreno ha propuesto que la presida el alcalde, "o quien él delegue" y que formen parte todos los grupos de la corporación.

Aunque el viaje se produjo en agosto del 2020, fue en octubre del 2021 cuando el ayuntamiento recibió la reclamación del Ministerio de Sanidad a raíz de un requerimiento de Portugal por cuatro viajes impagados. Hasta ahora, se desconoce quién utilizó el coche, para qué y por qué motivo no se pagaron los peajes.