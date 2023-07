«No entendemos por qué el equipo de gobierno sigue alargando una situación que es totalmente insostenible». Con estas palabras ha calificado la portavoz de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Plasencia, Mavi Mata, la situación de la obras de conversión de los pabellones militares en residencia.

Según Mata, las sanciones ya impuestas a la empresa y la que se aprobará este lunes en pleno, más «las que están por llegar, más el seguro de incumplimiento de la prórroga en septiembre», llevarán «a un escenario que llevábamos años advirtiendo».

Así, la edil no duda de que «la obra no se termina y vamos a tener un serio problema de financiación y pérdida de recursos vía fondos europeos», en alusión a que la obra está financiada en un 80% por Europa.

Mata ha afirmado que «hace años» solicitaron que se rescindiera el contrato a la empresa adjudicataria porque «sabíamos que la obra no se iba a terminar». En este sentido, el edil de Urbanismo, José Antonio Hernández, ha asegurado que la ley de contratos no lo permite ahora sino en el caso de que finalice el plazo de ejecución, o la prórroga concedida y no se haya hecho.

Pero además, la concejala cree que la situación de la plantilla es también «insostenible» por la falta de cobro y porque no se está cumpliendo el pliego en cuanto a su número y «habría que tomar medidas también».