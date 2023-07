Joca avisa que no podrá terminar la residencia de Plasencia sin una revisión de precios

Las alegaciones que ha presentado la empresa Joca, adjudicataria de la conversión de los pabellones militares de Plasencia en residencia de mayores, contra la imposición de una sanción de 63.000 euros por un nuevo retraso en la obra, dejan clara una cosa, que le es «absolutamente imposible la continuación de la obra con los precios pactados».

En el documento de alegaciones que ha hecho público el grupo municipal del PSOE, Joca señala que, en dos ocasiones, el 24 de abril del 2022 y el 23 de enero del 2023, ha solicitado al ayuntamiento revisiones de los precios iniciales del contrato y no ha recibido respuesta.

Las ha pedido porque, en su opinión, se han producido desde que comenzaron las obras en diciembre del 2018, «circunstancias sobrevenidas fuera del alcance de actuación de una de las partes contractuales», en concreto, la crisis del covid-19, la guerra de Ucrania y «el incremento exponencial e inusual del precio de todas las fuentes de energía, materias primas y derivadas, lo que ha supuesto un encarecimiento desmesurado del precio de la construcción de la obra que tenemos contratada».

Por lo tanto, ha vuelto a pedir la revisión de precios para asumir el incremento de los costes, ya que «las causas sobrevenidas hacen que la ejecución de la obra no sea viable. Ningún contrato puede llevar a la contratista a tener que soportar un desequilibrio económico que pueda llevar a la ruina del negocio».

Avisa además que, si el ayuntamiento no acepta la revisión, «lo que no podrá es imputar una causa culpable a la contratista para resolver el contrato por incumplimiento». Además, sobre los retrasos parciales, afirma que el contrato no contempla «hitos parciales» sino a la fecha de finalización de la obra.

La opinión del PSOE sobre la obra placentina

Con todo, el portavoz del grupo municipal socialista, Alfredo Moreno, ha hecho dos tipos de valoraciones. Por un lado, considera que el ayuntamiento ha hecho una «dejación de funciones» y una incorrecta fiscalización de la obra porque el contrato «se tenía que haber resuelto hace mucho tiempo».

Por otro, ha criticado a la empresa y está de acuerdo con imponerle penalidades -la segunda se verá en el pleno del lunes- ya que «se ha estado riendo de nosotros, del ayuntamiento y de los ciudadanos. Tenemos conocimiento de que varias empresas subcontratadas han hecho trabajos y no han cobrado de Joca», sobre la que pesaría «un embargo de Hacienda» y "no han cumplido el requisito de tener a 15 trabajadores de larga duración trabajando».

Moreno también ha mostrado su preocupación por la finalización de la obra y los fondos europeos con los que está cofinanciada y que, según ha afirmado, caducan en diciembre, aunque el gobierno local ha dicho que se había ampliado el plazo hasta el 2024.