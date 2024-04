Vendedores del mercadillo de Plasencia, hartos: "Que tomen medidas de una vez"

En mayo del año pasado, el mercadillo textil y de complementos de los martes, que estaba en el recinto ferial, volvió de nuevo a la avenida de La Hispanidad, aunque con una treintena de puestos reubicados en el aparcamiento del parque de La Coronación. Poco después, los titulares de estos últimos se quejaron de que no había ventas y muchos dejaron de acudir. El problema es que, hasta ahora, no se han cubierto las vacantes con la lista de espera y los ambulantes ya están hartos de esperar.

Por eso, han pedido a uno de sus portavoces, Antonio Montaño, que remita un escrito al ayuntamiento exigiendo "que tomen medidas con los vendedores que no se están poniendo". Lo llevan pidiendo desde hace seis meses y, en diciembre, la edil responsable, Ana María Gallego, dijo que, una vez que pasaran las fiestas navideñas, los titulares de puestos que no los instalaran con continuidad los perderían y se utilizaría la lista de espera para adjudicar el espacio a otro ambulante, lo que a fecha de hoy no ha ocurrido.

Hasta ahora, la Policía Local ha acudido y ha pedido la documentación a todos los ambulantes, uno por uno, para comprobar que son los titulares y están al día, lo que ha aplaudido Montaño. Además, según ha señalado el gobierno local, se ha empezado a notificar a los titulares que llevan tiempo sin instalarse que, si no lo hacen, "se les va a quitar el puesto". No obstante, se da la circunstancia de que a otros titulares "no se les ha podido localizar".

Los vendedores del mercadillo placentino pueden alegar

El ayuntamiento reconoce que esta labor está llevando más tiempo del que se pensaba inicialmente y, además, una vez que se realiza la notificación, el titular del puesto tiene un plazo para alegar. Una vez que termine y se admita o deniegue la alegación, se mantendría el puesto o se pasaría a la lista de espera, que engrosan unas 50 personas.

Para los pocos ambulantes que siguen cada martes acudiendo al parque de La Coronación, el tiempo es oro porque a menos puestos, menos clientes y, por lo tanto, menos venta e ingresos. De ahí la necesidad de una solución rápida.

"En la fecha en la que estamos, nadie ha metido mano ahí", lamenta Montaño, que afirma que ahora en el parque son "cuatro puestos jugando al tute. Hay vendedores que, desde que bajamos del ferial no se han puesto ni una vez". Por eso también señala que quieren pedir al ayuntamiento que, mientras llegan nuevos puestos, se permita a los que están reubicarse dentro del aparcamiento de otra forma.

El ayuntamiento afirma que ya se les ha autorizado a colocarse todos "en una sola calle", en lugar de estar dispersos y que, para agilizar la solución, a medida que se vayan contestando las alegaciones, se irá llamando a los ambulantes que están en la lista de espera para que se vayan instalando.

