El mercadillo de La Coronación de Plasencia pierde más de la mitad de los puestos

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Plasencia y los ambulantes del mercadillo para su vuelta a la avenida de La Hispanidad fue situar 99 puestos en esta vía y otros 33 en el aparcamiento del parque de La Coronación. Este martes, había solo 11 instalados, es decir, un tercio, con lo que ha perdido más de la mitad.

Lo cierto es que, desde el primer momento, los vendedores a los que les tocó ubicarse en este espacio tenían sus dudas de que fuera a funcionar. Primero, por el desconocimiento de los clientes y, segundo, por ser dos espacios diferenciados, pese a estar muy próximos.

Lo que ha ocurrido con el paso de los meses, desde que se instalaron en mayo, es que han ido desapareciendo puestos. Antonio Montaño forma parte de la comisión de vendedores que gestionó con el ayuntamiento el traslado a la nueva ubicación. Además, el puesto de su mujer está en el parque. Explica que "se han ido quedando vacíos, hay muchas vacantes" y lo que le preocupa es que no se ocupen con otros puestos.

Lo que pide es que el ayuntamiento contacte con los titulares para conocer por qué motivo no se instalan y, si es necesario, "se tire de la lista de espera, que hay mucha gente interesada". En su opinión, la escasez de clientela puede haber motivado el abandono de los espacios en el parque, pero advierte que, si no se pone una solución, la situación irá a peor. "Si hay gente a la que no le interesa seguir, que cedan los puestos para dárselos a otros, las vacantes nos están perjudicando a los demás. Si no hacen algo, esta zona se va al garete, se muere".

Tasas y apertura de baños en el parque placentino

Montaño afirma que solicitó una reunión con la nueva edil delegada, Ana Gallego, y elaboró un listado de temas a tratar, que se trasladó al ayuntamiento. Sin embargo, a la hora de reunirse, "lo han hecho con otro miembro de la comisión, pero a mí no me han llamado". Este miércoles, tiene previsto reunirse con el inspector de servicios municipales para trasladarle el tema de los puestos vacantes, entre otros.

Porque los ambulantes quieren saber también qué va a pasar con las tasas del 2020 al 2021, que algunos pagaron y otros no. "Nos dijeron que íbamos a estar exentos, como los hosteleros por las terrazas, pero mi mujer ha pagado y no le han devuelto el dinero".

También recuerda su demanda de que el ayuntamiento abra los baños públicos del parque de La Coronación, lo que también ha pedido la asociación vecinal de Miralvalle, porque los vendedores tienen que ir constantemente a los bares de la zona.