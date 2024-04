Ocho horas en tren de Sevilla a Plasencia: "No somos pasajeros de segunda por usar el bono de 20 euros"

No imaginaba una placentina -prefiere no dar su nombre- que el viaje en tren de este domingo de Sevilla a Plasencia iba a durar ocho horas, tres más de las previstas. Está indignada por lo vivido desde que, dos horas después de iniciar el recorrido a las cinco de la tarde, los pasajeros recibieron una comunicación de Renfe en sus correos. Entonces, se encadenaron unas situaciones con otras, "a cual más surrealista", que no terminaron hasta que llegó a su casa, a la una de la madrugada.

No es la primera vez que esta mujer coge el tren en Sevilla para regresar a Plasencia, pero sí la primera en la que ha vivido una incidencia ferroviaria. Explica que el tren, el REX 18779, salió de la estación de Santa Justa a las 16.54 y, a las 19.17 horas, "a los pasajeros nos llega un correo electrónico en el que se dice que, debido a una incidencia técnica en la infraestructura, el tren se encuentra detenido y estábamos en marcha", afirma. Además, se queja de que no se comunicó por megafonía, con lo que los viajeros que no miraron sus correos, estaban desinformados.

No llegaron a Zafra hasta las 19.30 horas y "allí permanecimos en la puerta de la estación, sin bar ni máquinas para comprar agua, ni baños o sitio al que ir en los alrededores". Según relata, así estuvieron dos horas, "en las que se nos dijo que iban a venir dos autobuses. Uno llevaría a la gente cuyo fin de trayecto era Mérida y otro al resto de pasajeros, pasando por las estaciones de tren previstas para ir recogiendo viajeros. Una señora en silla de ruedas fue recogida en Zafra por un taxi adaptado".

Primero autobuses, luego tren y luego autobuses a Plasencia

Sin embargo, "finalmente nos dicen que nos subamos a nuestro tren, que habían limpiado las vías y que por la zona afectada, el tramo Los Santos de Maimona-Villafranca, iríamos a 10 km por hora, palabras textuales del revisor. Cuando pasamos por la zona las piedras chocaban con los bajos del tren".

Llegaron a Mérida a las 22.40 horas y, diez minutos después, partieron en un autobús hacia Cáceres y Plasencia. "Primero llegamos a la estación de tren de Cáceres, sobre las doce de la noche. El conductor dijo que nunca había entrado en la estación y se equivocó. Entró por el acceso a vehículos, se quedó atascado y, para no rozar el autobús, con la ayuda de la Policía Local consiguió sacarlo y acceder por la entrada para autobuses".

La siguiente parada fue la estación de tren de Plasencia. Ni el conductor, ni el revisor y el conductor del tren, que viajaban también en el autobús, sabían llegar a la estación, así que ella misma tuvo que indicárselo. Además, en previsión de que no hubiera taxis, dada la hora que rea, "llamé a todos los taxistas que figuran en internet y solo respondió uno. El conductor del tren y el revisor tenían un taxi esperándoles. En la estación de Plasencia quedaron ocho chicas y un chico y un único taxista".

Llegó a su casa "a la una y cuarto de la madrugada, más o menos y el tren tenía hora de llegada a las diez".

Estaciones cerradas hasta Plasencia

Haciendo balance del viaje, señala que en ningún momento supieron cuál había sido la incidencia concreta y que, si se debió a la lluvia, "habrá sucedido más veces. Si se repite es porque no hacen mejoras en las vías". También lamenta que las estaciones por las que pasaron estaban cerradas. "La gente estaba sin beber y todo el mundo con ganas de ir al baño".

No obstante, critica también la pasividad general de los viajeros. "Casi todo el mundo estaba callado y sin protestar, solo lo hicimos una chica del País Vasco y yo y ella dijo que eso en Bilbao no pasaría. Al final tenemos los trenes que nos merecemos".

Se da la circunstancia de que el viaje le salió gratis porque es usuaria del bono de Renfe, por el que ha pagado 20 euros. Sin embargo, subraya que "no por tener el bono somos pasajeros de segunda".

Renfe confirmó a este periódico que había dos trenes de Media Distancia afectados y, en un tweet, Adif comunicó que la circulación estaba interrumpida entre Villafranca de los Barros y Zafra "por daños en la infraestructura por fuertes lluvias localizadas en la zona".

