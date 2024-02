El nuevo Alvia llegará en verano a Extremadura pero el Avant sigue sin fecha

Habrá que esperar hasta el próximo verano para que Extremadura incorpore un nuevo tren Alvia a su cartera de servicios ferroviarios. Así lo ha confirmado este lunes el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la primera reunión mantenida con la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en Mérida. Este nuevo convoy no supondrá sumar un trayecto más hasta Madrid, sino que sustituirá al que ahora se realiza con el Intercity. Lo que sí permitirá es que, a partir de entonces, haya dos servicios en los que se pueda circular a 200 km/, que llegarán a los 220 km/h una vez que se instale el nuevo sistema de seguridad.

En cambio, de momento no hay fecha para la incorporación del también comprometido tren Avant, con el que se puede alcanzar una velocidad de 250 km/h, ni mucho menos un AVE. “Estamos en ello. La flota de trenes necesita una renovación, pero entre las prioridades está Extremadura”, ha puntualizado el ministro. Lo que sí está más avanzado es ese nuevo sistema de control y seguridad, el ERTMS, que comenzará a probarse durante esta primavera, aunque no estará operativo hasta el próximo año. Este es el que va a permitir que los trenes puedan circular a la velocidad máxima permitida y, por tanto, reducir los tiempos de viaje. Una vez que este sistema esté instalado y finalicen las obras del bypass de Mérida, ya avanzadas y que ha visitado también hoy el ministro, se espera que Madrid-Badajoz pueda hacerse en 4 horas.

Puente y Guardiola también han tratado la necesidad de incorporar el tren Ruta de la Plata a la red ampliada europea de transporte. De momento la Unión Europea mantiene este corredor, que permitirá conectar a Extremadura con Castilla y León, en la red global, con el horizonte en 2050. El ministro afirma que comparte esa prioridad, pero incide en la dificultad. Según ha explicado, ya se lo ha solicitado a Europa, que ha denegado incluirlo en la red ampliada porque el corredor no cumple, por ahora, con las exigencias. “Es una infraestructura que queremos conservar con el máximo interés, pero la Ruta de la Plata se arrancó y hay que actuar desde el realismo”, ha puntualizado.

De otro lado, también han abordado la problemática del aeropuerto, donde las nieblas impiden muchos días la salida de los vuelos. En concreto, este otoño invierno se han suspendido ya más de 40. En este sentido, Guardiola le ha solicitado la implantación de un sistema de seguridad más preciso que ayude a prevenir esta situación, algo que se está valorando en el Ministerio. De hecho, según ha avanzado Puente, este martes habrá una reunión en la que se abordará este asunto. No obstante, ha recordado que “es importante saber que no solo se necesita un ILS (ese nuevo sistema), sino que la flota y la tripulación estén adaptadas” y ha detallado, además, que “hay episodios de niebla que no se podrían ni siquiera solucionar con este sistema”. La presidenta de la Junta de Extremadura le ha reclamado también más conexiones por aire entre Extremadura y Barcelona.

La autovía A-43

En el encuentro se ha abordado también la autovía A-43, descartada de momento a corto plazo. Sí se llevarán a cabo mejoras que alivien el tráfico, como el desdoblamiento de la vía. “Queremos hablar de promesas a corto plazo y no abocar a la ciudadanía a la frustración”, ha advertido Puente. No obstante, Guardiola ha remarcado que la Junta de Extremadura sigue creyendo en la necesidad de esta vía, por lo que se incluirá en la mesa técnica de expertos que se creará para desarrollar un plan de infraestructuras.

Es la segunda vez en menos de dos meses que el ministro de Transportes visita Extremadura, aunque esta ha sido la primera en la que ha hablado de infraestructuras. Según él, no será la única: “Mi compromiso es acabar con el agravio que ha sufrido Extremadura. Mi política es ayudar al que más lo necesita, así que se van a cansar de verme en Extremadura”, ha dicho.