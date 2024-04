AECC Plasencia: “No hay excusas para no hacerse el test de cáncer de colon”

No tener síntomas, no tener tiempo, o ganas, no son ya excusa para no participar en el cribado para la detección precoz del cáncer de colon. Es lo que advierte la delegación placentina de la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, que pide a la población del área de salud de Plasencia que acuda a realizar el test de sangre en heces que ayuda a detectar el cáncer de colon porque, si se hace en estadios tempranos, «salva vidas».

Por eso, la campaña de este año de la AECC es Juega tu papel en la detección de cáncer de colon. ¿Y cuál es ese papel? Pilar Armero, vicepresidenta de la delegación local, ha explicado que, cada año, el SES envía una notificación por escrito a todas las personas que tienen entre 50 y 69 años para que acudan al cribado, que consiste en un test de sangre en heces.

Basta con pedir cita a Enfermería, que facilita los medios para hacerse el test en casa. «Con una detección precoz, la supervivencia es de 9 de cada 10 personas», subraya.

En algunos casos, ocurre que el SES no envía la carta, con lo que «cada uno debe poner de su parte», apunta, y, en otros, «mucha gente no responde». El año pasado, el 54% de la población no acudió, aunque un 46% sí lo hizo.

No obstante, para el gerente provincial de la AECC, Ignacio Lucero, debería ser de al menos un 60%, por lo que anima a la participación. Así lo harán también con carteles que pondrán en farmacias y centros de salud con las excusas que esperan que no se repitan este año.

También han destacado la implicación por parte de la Junta de Extremadura con la creación de la comisión de seguimiento del programa de detección del cáncer colorrectal, en la que va a participar la AECC, la que "promovió el programa" que se puso en marcha en España hace diez años y en Extremadura, hace ocho.