Mayor donante de sangre de Plasencia: "Con una bolsa se salvan hasta tres vidas"

El placentino Julio Colombo es la persona que acumula más donaciones de sangre, y el año pasado también plasma, de la Hermandad de Donantes de Sangre Virgen del Puerto de Plasencia, en total, 131. Son las veces que ha donado, a lo largo de 47 años de su vida.

Comenzó cuando tenía 19 años porque operaron a su hermana y, "por si necesitaba sangre, en ese momento me hice donante", explica.

Fue en el año 1977 y, desde entonces, se ha mantenido fiel a la hermandad y a la donación. Incluso ha donado sangre estando de vacaciones en Cádiz o de visita en un hospital madrileño.

Lo cierto es que Julio tiene muy claros los beneficios de donar: "Con una bolsa de sangre puedes salvar hasta tres vidas. Todo lo que puedas hacer por el bien de los demás es bueno y, en 24 o 48 horas, la sangre se recupera. Además, es bueno de vez en cuando cambiar de aceite al coche", dice jocoso.

Por eso, no lo dudó a la hora de ofrecerse para donar plasma el año pasado, el primero en que se ha podido hacer en el hospital placentino. Afirma que el proceso «no es doloroso, es como una extracción de sangre normal, solo que tarda un poco más». Con 66 años, ya no puede donar y anima a los jóvenes a hacerlo: «Que se conciencien porque no sabes a quién le puedes hacer el bien».

