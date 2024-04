Plasencia logra 200 bolsas de plasma en un año

El año pasado, por primera vez, el Banco de Sangre de Extremadura se trasladó a los hospitales de la región para hacer extracciones de plasma. En Plasencia, gracias en buena parte a la difusión y miembros de la Hermandad de Donantes de Sangre Virgen del Puerto, se logró llegar a las 200 bolsas.

«Ha tenido muy buena aceptación, está funcionando muy bien», destaca Adelaida Clemente, tesorera de la hermandad. Señala además que, de las ocho hermandades que existen en Extremadura, es la que ha donado en un mayor número de veces, hasta siete y el Banco de Sangre «está intentando venir más veces».

Precisamente, esta semana, entre este lunes y el jueves, se podrá acudir al hospital de nuevo a donar plasma.

Relevo generacional necesario en Plasencia

La hermandad placentina cuenta actualmente con más de 3.600 donantes activos y, solo el año pasado, se incorporaron casi 400, en total, 390. Es un relevo generacional que necesitan, debido a las jubilaciones de los mayores de 65 años. De hecho, en el 2022, los donantes activos eran más, 3.967.

No obstante, la hermandad realiza extracciones cada año en el centro universitario y los institutos Pérez Comendador y Parque de Monfragüe, además de en el ayuntamiento y numerosos pueblos de la zona norte.

En total, en 2023 «logramos alcanzar 3.883 bolsas de sangre». De esas, 2.558 se obtuvieron en 59 salidas realizadas a diversas poblaciones del área de salud, 670 bolsas fueron recolectadas en las extracciones realizadas en el ayuntamiento, 455 bolsas en el hospital, 203 en la universidad y 70 entre los dos institutos.

Clemente destaca que Extremadura es «autosuficiente en sangre» y que «cada vez avanzan más las operaciones y no se necesita tanto volumen de sangre». El reto ahora es «ser autosuficientes también en plasma, que, hoy por hoy, no lo somos», aunque no duda de que, gracias a la solidaridad de los donantes, se logrará.

