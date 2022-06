Llega el verano y comienza a preocuparnos nuestro aspecto. El espejo nos recuerda los excesos del invierno y, rápidamente, nos concienciamos para mitigarlos combinando las dietas y el ejercicio. Pero, ¿sabías que la hidratación juega un papel fundamental?

Los expertos no se cansan de recalcarlo: beber agua es fundamental para perder peso. Pero esta hidratación, básica en cualquier momento del año, no sólo debe limitarse al agua, sino que existen otras opciones refrescantes, que no engordan y son más agradables al gusto. Se trata de las bebidas gaseosas y un ejemplo es el jugo detox que, además, de quemar grasas y reducir la hinchazón de barriga, cuenta con propiedades depurativas.

Este refresco mezcla tres ingredientes básicos: agua, limón y jengibre. Os recordamos que el limón se sitúa como uno de los remedios naturales para perder peso. Cuenta con un alto contenido en vitamina C, que contribuye a convertirse en una bebida antioxidante eficaz; depura los excesos del cuerpo, combate la retención de líquidos, desintoxica el organismo y mitiga la hinchazón de barriga.

En cuanto al jengibre, que también favorece la pérdida de peso, mejora las funciones digestivas gracias a su efecto termogénico que activa el metabolismo. Por lo tanto, estamos ante un té quemagrasa muy potente. La unión de ambos ingredientes, con tantas propiedades que promueven la eliminación de residuos del cuerpo, da lugar a una bebida refrescante que te enseñamos a elaborar a continuación.

Receta del refresco

No tiene mucho misterio. Sólo hay que mezclar los ingredientes. Para una persona lo recomendable es un vaso de agua, el jugo de medio limón y dos centímetros de raíz de jengibre. Éste se añade rallado. A la hora de tomarlo se puede eliminar los trozos de jengibre o dejarlos.