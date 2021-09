La Policía Nacional investiga si una chica fue drogada en contra de su voluntad el pasado jueves 23 de septiembre en uno de los pubs del centro de ocio Zig Zag, en Murcia. La joven denunció los hechos en comisaria ayer después de haber compartido su testimonio el sábado a través de las redes sociales, donde otras chicas han relatado que les ocurrió lo mismo.

La denunciante, bajo el nombre @missmady en Twitter, relata que le echaron "algo en la bebida" en un local del Zig Zag. "Le pasó a más gente en el mismo sitio y pensábamos que era alguien de nuestra fiesta. Pero lo alarmante es que le pasó a más chicas y en diferentes pubs", cuenta.

"Sospeché que me echaron algo en la bebida pero lo confirmé al día siguiente: temblores, sudoración extrema... vamos me encontraba fatal", relata la joven en la citada red social.

Asegura que tras publicar el tuit otras chicas le contestaron manifestando que habían tenido la misma experiencia: "Por lo que veo a todas nos pasó lo mismo, muy eufóricas y sin recordar nada". "No es la primera vez que pasa y creo que es necesario contarlo y que se sepa. Así que por favor llevad muchísimo cuidado", añade.

Dice arrepentirse de no haber acudido a Urgencias ni haberlo denunciado a la Policía en ese momento, pero no lo hizo porque "al no saber quién fue no iba a llegar a ningún lado".

Fue el domingo, tres días después, cuando denunció los hechos a la Policía Nacional, que ha pedido a la denunciante una analítica de tóxicos y está a la espera de comprobar los resultados si la joven los presenta.

El hilo de Twitter en el que la chica expone su testimonio se ha viralizado; acumula más de 5.000 retuits y 'me gusta'.