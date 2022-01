El tiempo se nos escapa entre los dedos sin que apenas seamos consciente del paso de los días. Hace apenas unas semanas nos encontrábamos contando los días para que dieran comienzo las fiestas navideñas. Ahora, echamos la vista atrás y nos damos cuenta de que la Lotería de Navidad, la Nochebuena, la Navidad, la Nochevieja y el Año Nuevo se han esfumado. Pasaron en un instante y ya nos encontramos inmersos en este nuevo calendario que nos ha traído el 2022.

Pero tranquilidad, no todo está perdido. En España aún nos queda disfrutar del día de Reyes. Con ilusión especial lo harán los hogares con niños y niñas, que esperan este día deseosos de descubrir si este año los Reyes Magos les traen los regalos que querían o carbón. Por pequeños que sean, saben que eso dependerá del comportamiento que hayan tenido durante el año.

Sin embargo, hay que reconocer que entre los adultos este día también genera una ilusión especial. Ya sea por la comida, por volver a ver a nuestros amigos y familiares o, por qué no, por si los que vienen de Oriente también se han acordado de nosotros con algún detalle.

En algunos hogares o grupos de amigos se opta por organizar un amigo invisible. Algo que resulta muy divertido debido al misterio que se genera y que son muchos los que tratan de adivinar quién es la persona que le regalará algo por Reyes. No obstante, suele ser muy común que no sepamos qué regalar y no queramos dejarnos demasiado dinero. Por ello, aquí te proponemos unas ideas para regalar económicamente asequibles a la par que originales.

Freidora de aire

Se trata de uno de los aparatos de cocina que viene pegando fuerte en los últimos años. La freidora de aire es una gran aliada para esas personas que quieren mantener una buena forma física sin renunciar a los alimentos más sabrosos. Este pequeño horno de convección doméstico está diseñado para simular la fritura profunda sin necesidad de sumergir la comida en aceite, que en ocasiones no es demasiado saludable.

Pero, ¿cómo funciona? De forma sencilla, podemos decir que el aire circula a gran temperatura y cierta velocidad en el interior del aparato y cocina los alimentos de una manera bastante similar a como lo hace el aceite, pero sin esa gran cantidad de grasa añadida. Este aparato, además de servir para hacer unas patatas buenísimas o unas croquetas espectaculares, permite cocinar una infinidad de platos de lo más variopintos.

Hoy en día, el precio de las freidoras de aire no es demasiado elevado. Podemos encontrarlas desde 40 euros. Sin embargo, dependiendo de su calidad pueden ascender a los 100 euros o más.

Despertador original

Si el día de Reyes nos toca regalar a ese amigo que normalmente suele aparecer siempre tarde, podemos decantarnos por un reloj despertador. Nos servirá tanto de indirecta como de regalo. Pero para que no sea una indirecta demasiado cruel, podemos elegir un despertador que vaya en consonancia con alguna de sus aficiones. Por ejemplo, si nuestro amigo es un fanático de Star Wars podemos encontrar muchos relojes con esa temática. Hoy en día, en el mercado se pueden adquirir despertadores muy originales y para todos los gustos. Además, el precio suele ser muy variado, dependiendo de lo sofisticado que queramos que sea.

Impresora de fotos

En los últimos años se han puesto muy de moda las cámaras de fotografía instantánea. Esas que nos permiten imprimir la imagen una vez disparada la foto. Pero, estas cámaras tienen algunos inconvenientes.

Por un lado, son cámaras de cierto tamaño que pueden ser incómodas para llevarlas y nos obligan a portar un bolso o una pequeña mochila. Por otro, una vez disparamos una foto, la máquina la imprime directamente, sin dejarnos revisar si se ve bien o nos gusta el encuadre. Esto conlleva que muchas de las fotos que sacamos acaben en la papelera, lo que se traduce en un gran gasto de papel.

Ante estos inconvenientes, una impresora de fotos puede ser una gran opción. La podemos dejar en casa, hacer las fotos con el móvil y a la vuelta imprimirlas en nuestro hogar. Además, estos aparatos pueden imprimir en tamaños mayores que las cámaras instantáneas más habituales. El inconveniente de estas impresoras es que el precio suele ser superior a los 50 euros y pueden sobrepasar los 100 euros.

Tira led para la televisión

La mayoría de televisores que tenemos hoy en día en nuestras casas son aparatos muy potentes que ofrecen una calidad de imagen impresionante. No obstante, son muchos los que no consiguen disfrutar plenamente de una película o serie en su salón. Y es que, es habitual que, si encendemos las luces de la estancia se reflejen en la pantalla del televisor o nos saquen del mundo en el que nos sumerge de la película. Pero, muchas personas tampoco se sienten cómodos viendo la tele con todas las luces apagadas.

Ante esta situación, este regalo puede solucionar todos estos problemas. Las tiras led se colocan detrás del televisor y crean una ambientación perfecta para disfrutar del séptimo arte. Este aparato emite luces de diferentes colores e intensidad. El Ambilight de Philips -la firma que puso esto de moda- se sale del presupuesto, pero las tiras LED de la marca Govee lleva semanas entre las más vendidas de Amazon y cuestan unos 16 euros. Tiene dos metros de longitud, conectividad Bluetooth e iluminación RGB de 16 millones de colores.

Espumador de leche

Si la persona a la que le vamos a regalar el día de Reyes es un amante del café, podemos comprar un espumador de leche eléctrico que hará que el café que se hace en casa tenga la misma textura que el de las mejores cafeterías. En el mercado podemos encontrar estos aparatos por poco más de diez euros, aunque también venden versiones más sofisticadas que alcanzan los 50 euros.