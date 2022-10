Amo (not) el género de comedia tipo: “odio a mi pareja y a sus gustos jaja no se casen”…



I mean… es su pareja ¿por qué no la acompañarías a disfrutar de sus gustos y aficiones? ¿Acaso Sephora o Stradivarius tienen un filtro protector que hace que se les caiga el pito? https://t.co/zGdW3fYwqy