Hay personas que tienen la suerte de encontrar un amor para toda la vida. A pesar de las desventajas del envejecimiento y los obstáculos que derivan del paso el tiempo, ese sentimiento es capaz de permanecer hasta el final. Es el caso de Maricruz, la señora que ha emocionado a toda España en el programa Hoy por hoy, de Angels Barceló.

Maricruz fue la persona seleccionada para dedicar una canción a alguien especial durante la emisión del programa, cuya elección fue Senza fine, de Gino Paoli. Un tema que habla del amor sin fin, tal y como apunta su título. "Se la quiero dedicar a mi marido", comienza diciendo Maricruz.

"Nos conocimos hace 60 años y él está perdiéndose en su memoria", explica, dando a entender que está pasando por una enfermedad progresiva. "El tiempo que hemos compartido, de recuerdos ahora, de hacerle vivir otra vez cosas, nos ha dado para volvernos a amar. Le amo", dice emocionada.

Para Maricruz, la canción aguarda un significado muy especial: "Nuestro amor sin fin". Luis Antonio, su marido, tiene 85 años y ella, 76. A pesar de las circunstancias y la lejanía, ya que él se encuentra en una residencia desde hace año y medio, siguen unidos. "Nos damos la mano, nos miramos a los ojos y aunque no me habla, me sonríe."

El vídeo ha conmocionado a miles de personajes en redes sociales y ya acumula más de 600.000 reproducciones.