Billie Eilish causa revuelo en Instagram

Ayer las redes estallaban, ya que numerosas personas se vieron sorprendidas porque la cantante Billie Eilish les metiese en sus "mejores amigos" de Instagram. La imagen parece una persona ahogándose, y se puede interpretar de muchas formas por la particular personalidad de la cantante.

La historia hizo un enorme eco cuando miles de usuarios compartían que esta imagen estaba disponible únicamente para los “mejores amigos” de Billie.

"Mejores amigos" es una función de Instagram que permite limitar el alcance de las publicaciones, por los que ellos mismos deciden quién las puede ver. Se caracteriza por tener un cuadrado verde con una estrellita dentro de él a la hora de ver la historia, o desde fuera el círculo aparece verde en lugar de los colores habituales de la red social. Cuando la imagen apareció, sus seguidores se emocionaron al pensar que ella los había escogido de entre millones de seguidores como "mejores amigos".

Billie Eilish mejores amigos / @billieeilish

La reacción de sus fans

Entre los comentarios de sus fans al enterarse de que no eran los únicos que estaban en ese apartado de Instagram, los más populares son: "Yo después de ver que billie eilish me tiene en mejores amigos de Instagram", "En mi curriculum voy a poner que estuve en los mejores amigos de Billie Eilish" o "Cómo que Billie Eilish ha añadido a todo el mundo a mejores amigos y no solo a mí". Todos se desilusionaron al saber que no eran los privilegiados en saber información "confidencial" acerca de la cantante y los memes son muy diversos a la par que graciosos.

Sin duda, este suceso ha sido carne de meme en X, la red social antes conocida como Twitter, en la que miles de usuarios posteaban sobre el acontecimiento, ya que todos se pensaban ser únicos o que se trataba de algún tipo de error, aunque todavía se desconoce la razón por la que ha decidido meter a todos sus fans en esa sección de Instagram, todo apunta a que probablemente la cantante quería hacer promo de su nueva música.