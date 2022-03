Los océanos están llenos de vida y él quería descubrirlos. Por eso estudió Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz y luego cursó un máster en Biología Marina por la de Vigo. Ha sido observador-control en la pesca del atún rojo desde que se captura hasta que se introduce en las granjas de engorde, y observador-científico en Canadá, donde tomaba datos para el Instituto Español de Oceanografía. En Barcelona hizo un proyecto de selectividad de redes de arrastre. Ahora está enfrascado en la oposición de inspector de Pesca Marítima. Arturo Jiménez sigue en la proa y en la popa y cuenta por qué los mares y el Dépor de La Coruña lo han cautivado.

-¿Cómo nace su interés por el mundo marino?

-Desde pequeño me llamaban la atención los animales. Tuve el dilema de si estudiar Veterinaria y quedarme en la región o irme a la aventura de descubrir los océanos. Me tiré a la piscina y me fui a Cádiz. Al entrar en el mar dije: Aquí me quedo.

-¿Hay monstruos en el mar?

-Monstruos, no, pero sí todo tipo de animales y de tamaños. Los fondos marinos siguen siendo un lugar por descubrir, sobre todo a nivel microscópico. Por eso es importante que avance la tecnología, que sigamos descubriendo nuevos métodos.

-¿Hay poca concienciación sobre la preservación de los océanos?

-Sí. Al ser un medio externo al ser humano, no es como la Tierra. Es más inaccesible y existe muy poca concienciación. No solo hay que estudiar los peces que vamos a consumir, porque nos centramos muchísimo en lo que da dinero y poco en la preservación de las especies para mantener todos los océanos.

-¿El cambio climático es una amenaza seria de la biodiversidad marina o lo es más la destrucción directa que realiza el ser humano?

-Ambos son peligros que se ciernen sobre los mares porque se está produciendo la destrucción de hábitats de bastantes especies también por la contaminación de las zonas costeras. Tenemos el caso del Mar Menor, donde han desaparecido numerosas de ellas. A escala global podemos hablar del cambio climático que pasa a la masa de agua. Por eso es necesaria la inversión en investigación. Vemos cómo los corales pierden sus estructuras calcáreas, están perdiendo sus colores e incluso la vida. Si mueren estas especies, quién sabe si algún día podemos quedarnos también nosotros sin oxígeno. Debemos conservar nuestros océanos porque dependemos directamente de ellos.

-¿Cuál es el mayor valor de las costas españolas?

-Aparte de su alto valor paisajístico, tenemos el Mediterráneo, que es uno de los mares de mayor biodiversidad marina.

-¿Qué especies corren peligro?

-Tiburones y rayas. Son depredadores fundamentales del ecosistema y normalmente suelen ser víctimas de la pesca accidental. Los barcos intentan pescar una especie comercial y en sus redes de arrastre, cada vez menos selectivas, capturan una gran cantidad de tiburones. El cine ha hecho mucho daño a los tiburones porque la gente les tiene miedo, aunque son animales importantes porque están arriba en la cadena alimentaria y sin ellos se puede desastibilizar todo. El tiburón se encuentra en peligro de extinción y no somos muy conscientes.

-Salgamos del agua. ¿Celta de Vigo o Deportivo de La Coruña?

-El Dépor, sin duda. Somos uno de los principales equipos de España, nuestros títulos lo avalan. La grandeza de un club la determinan los logros y la masa social. Estamos en la tercera división del fútbol y metemos a 25.000 personas en el estadio.