Graduada en Periodismo en la Rey Juan Carlos y máster en Dirección de Márketing y Comunicación Política por la Universidad de Tenerife, María Hernando Serrano asegura que esta profesión la curó porque estaba pasando un mal momento y escuchar los testimonios de los demás la ayudaron a minimizar los suyos. Durante todo este tiempo ha permanecido detrás del foco, pero desde el pasado mes de enero se ha convertido en protagonista después de hacer historia al ser la primera mujer Jarramplas de Piornal, su pueblo.

-¿Siente que ha hecho historia?

-Sí, por toda la repercusión que ha tenido y sobre todo porque ese día hubo chicas que ni siquiera se planteaban hacer lo que yo hice y que desde entonces lo tienen en mente. Creo que eso es hacer historia porque ha cambiado no solo la historia sino además la mentalidad de aquella gente que quiere hacerlo.

-Jarramplas es un sentimiento y ya no es cosa solo de hombres.

-Así es. Jarramplas es un sentimiento de piornalegos o piornalegas, y lo llevamos muy dentro. Solo nosotros lo entendemos.

-¿Qué es la igualdad?

-Igualdad es tener las mismas oportunidades unos y otros. Y llegaremos a la igualdad cuando una mujer haga algo que el hombre lleve haciendo durante tanto tiempo y no sea noticia.

-Además ha sido portada de medios internacionales.

-No había querido mirar nada pero luego me ha ido llegando. No lo he procesado aún del todo, la verdad, aunque sé que he salido en diarios de la India, en ‘The Guardian’, una pasada.

-¿Cuánto pesa el traje que portaba?

-Entre 45 y 50 kilos.

-Su cara tras acabar lo decía todo: fuerza, alegría, sentimiento...

-Era una mezcla de rabia, de felicidad, de decir: lo he he hecho, he hecho algo en lo que creía, en lo que mi gente también creía. Con eso me quedo, con ese orgullo de decir: ahora sí.

-¿Alguna vez imaginó que se convertiría en protagonista?

-Nunca. Había habido otras tres mujeres que se habían vestido para los niños y siempre pensé que por qué no hacerlo un 19 de enero. Con el paso de los años como nadie daba el paso dije: al final me va a tocar a mí vestirme. Y al final me tocó.

-¿La profesión de periodismo está en crisis?

-No creo que esté en crisis. Es verdad que la tenemos poco mimada y mucha gente nos tiene como los malos, pero no somos así. El periodismo es el oficio más bonito del mundo, donde más te puedes enriquecer. Esta profesión me curó una vez.

-¿Por qué la curó?

-Porque estaba pasando un mal momento en mi vida y me ayudó a salir adelante el trabajar y conocer a personas que me contaban sus historias que me hacían minimizar las mías, sobre todo en época de pandemia. Psicológicamente me salvó.

-Actualmente está en Canal Extremadura.

-En ‘Informe Extremadura’, un programa que va de investigación, actualidad y divulgación.

-¿Qué pregunta nunca se haría a sí misma?

-¿Eres feliz?