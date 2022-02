Lleva 20 años de carrera profesional siendo atleta de élite, sumando más de 30 internacionalidades. Ha sido campeona de España en todas las categorías, desde internacional hasta absoluta en diversas modalidades y ha acudido al mundial de media maratón. Vive en Madrid, ciudad en la que entrena desde hace 14 años. Teresa Urbina, corredora, señala que lo que define a una atleta es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio.

-¿Ser atleta de élite en España es un milagro?

-La verdad es que ahora las cosas no están a favor del atletismo de élite y no lo ponen fácil. Los patrocinadores, las subvenciones y las ayudas ya no son las mismas. La crisis ha afectado a todos los sectores y el deporte es uno de los más castigados.

-¿El atletismo es una buena terapia para la mente y el cuerpo?

-Como deporte mental, sin duda. Lo vivo en el día a día. Cada vez hay más personas que se enganchan al atletismo después de que un día empezaran a correr porque necesitaban desconectar, salir de la rutina laboral, de los problemas, de las circunstancias personales. Es un deporte agradecido, enseguida ves mejoras, ves como tu cuerpo es capaz de adaptarse y de hacer cosas que creías imposibles. El deporte de élite es diferente.

-¿A qué aspira en su profesión?

-Llevo unos meses complicados porque el año pasado tuve una lesión muy grave de la que me costó mucho recuperarme. A corto plazo no pienso en ninguna marca ni objetivo porque lo único que quiero es volver a correr como antes y sin dolor.

-¿Cómo hay que entrenar para obtener resultados óptimos?

-Dedicarse al cien por cien. El deporte se puede compaginar con trabajo y estudios, pero siempre habrá uno de los pesos de la balanza que se verá perjudicado. No son solo las horas que dedicas a entrenar, sino a descansar, a renunciar a otras cosas.

-¿Cuál es su mejor logro?

-No sabría quedarme con un solo resultado, pero ser medallista en el Campeonato de España de Cross que es el más duro del atletismo fue muy gratificante, o recuerdos de algún mundial.

-¿Qué es el talento?

-Estar tocado con una varita que te permite llegar donde otros no pueden. El talento se forja pero hay una parte innata.

-¿Faltan mujeres en esta disciplina?

-Las mujeres pasamos un instante crítico en nuestra edad con el desarrollo, la pubertad que es muy importante y es donde más abandonos se producen en el atletismo. Y a ello le sumas que la maternidad es un obstáculo para ser deportista de élite.

-¿Cuántos días de descanso se toma al año?

-No salen 30 al año.

-¿Qué opina del dopaje tecnológico por las nuevas zapatillas?

-Me gusta llamarlo evolución natural en el deporte, igual que hubo una época en la que se pasó de usarse una zapatilla de clavos a otras más ligeras. Entreno con ellas y no voy a negar la evidencia. Lo mejor de todo es la fatiga muscular que te evitan.

-Autodefínase brevemente.

-Lo que define a una atleta es el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio.