La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar la denuncia interpuesta por un varón de visita en Granada capital que tuvo que recibir atención médica de urgencia tras una agresión en la que habrían participado cuatro chavales cuando paseaba por el centro de la ciudad acompañado por otro hombre.

Fuentes consultadas en Policía Nacional por Europa Press han apuntado a que los hechos habrían sucedido en torno a las 2,30 horas de este pasado domingo en la calle Alhóndiga de Granada, cuando dos varones que paseaban por esta céntrica vía tuvieron supuestamente un "cruce de palabras" con este grupo de cuatro, resultando uno de ellos con heridas y golpes en la cara, que le han dejado un punto de sutura en la ceja, tras ser atendido en Urgencias.

Sobre un supuesto carácter homofóbico en la agresión, estas fuentes han indicado que no se puede colegir esto de la denuncia, al no referirse al parecer "ninguna expresión" contra el colectivo LGTBIQ+, ni insultos al respecto. No hay detenidos, y la investigación prosigue para aclarar lo sucedido, han agregado.