Quizá no recuerde su nombre, tal vez camine cansada, desaliñada: lleva doce días desorientada. Se llama Adelina, tiene 81 años, Alzhéimer, ha desaparecido en Sant Just Desvern (Barcelona) y la alerta es máxima.

Los investigadores piden máxima difusión para ayudar en su búsqueda y localización. Una desaparición que se convierte en inquietante, de riesgo extremo, ya que es una persona muy vulnerable.

"Es desesperante", resume su hija Mari Carmen. "Llevamos doce días buscando sin descanso. Al prinicipio tienes esperanza, todo el mundo se vuelca…", ahora se impone el miedo, "mi madre no aparece".

Familia, amigos, círculo cercano, Mossos d'Esquadra y SOS Desaparecidos, lanzan un ruego: "necesitamos su apoyo, necesitamos la colaboración ciudadana para encontrarla".

La alerta ha traído consigo algunos avistamientos, "hemos recibido muchas llamadas desde diferentes puntos de Barcelona: Poblenou, Santa Coloma, Badalona, Sagrada Familia...". Uno de los últimos, el pasado viernes 11 de marzo, a las 14:10 horas en la calle de Honduras, en la Sagrera. "Nos avisaban horas después", lamenta su hija. Llegaban tarde. Adelina no estaba.

"¿Diego dónde estás?"

Complexión normal, "ni gorda ni flaca", de 1,60 metros aproximadamente, con una melena por encima del hombro, blanca. Con marcado acento gallego, Adelina llevaba años enferma, pero los últimos meses el traicionero Alzheimer mostraba su peor cara. "No recordaba casí nada, ni nuestro nombre", lamenta Mari Carmen. "El que sí mencionaba mucho (y es posible que pronuncie a día de hoy, según camina) es el de su hijo Diego, con quién vivía".

"Busco a mi hijo Diego", "Diego, ¿dónde estás?", puede que repita. Aquel domingo, 6 de marzo, salió, precisamente, en su búsqueda. "Durante el día, había estado con una amiga de toda la vida. Paseaban una vez al mes, comían juntas", recuerda Mari Carmen. "Esta amiga dejó a mi madre a las 19:30 horas en el piso", explica, "se fue tranquila, mi hermano estaba al llegar". Diego llegó un poco más tarde de lo habitual. Su madre, como no lo vio en casa, lo fue a buscar. "Fue a uno de los bares que solía estar. No supo volver".

No han vuelto a verla más. La zona exacta, según los Mossos, es en la Calle Santa Teresa de Sant Just Bervern (Barcelona). Una cámara la registra, después no hay más.

"Si alguien ve a mi madre, que la entretenga y, mientras, llame a la policia, a SOS Desaparecidos o Mossos d'Esquadra", pide su hija

"No tenemos ni una sola pista fiable desde el domingo 6 de marzo a las 20:55 de la noche", lamenta Mari Carmen. Han recorrido, batido y peinado Barcelona, Sant Just, "el pueblo, el monte, pero no hay nada". Desesperados, piden ayuda, "por favor, si alguien ve a mi madre, que la entretenga y, mientras, llame a la policia, a SOS Desaparecidos o Mossos d'Esquadra".

Tranvías o autobuses, medios que conoce

En el momento de su desaparición, la mujer vestía un pantalón marrón de tela, una blusa fucsia, unos zapatos negros un poco desgastados y un abrigo granate con el cuello oscuro. No lleva dinero, ni documentación, "pero no se descarta que entre en medios de transporte", matiza Mari Carmen. "Quizá no sea impedimento para ella subir a un transporte público porque no es consciente de tener que pagar. Si sube y no le dicen nada... puede hacerlo perfectamente". Extienden el llamamiento a los conductores de estos servicios, "sobre todo tranvías o autobuses", medios que conoce : "les pedimos que presten atención a cualquier señora de aspecto desaliñado que se suba a su vehículo sin billete. Pedimos que si llegara el caso por favor avisen a las autoridades y, como al resto de ciudadanos que puedan verla, si se puede, que realicen una fotografía para identificarla",

Fuerte, erguida, con una leve cogera cuando camina demasiado, "mi madre es una persona simpátiquisima, le encantan los animalitos y los niños. Se pone a hablar con los perritos y los bebés", cuenta su hija, "a lo mejor ahora la pobre no tiene fuerza ni para sonreír, pero es un signo característico de ella, siempre lo hace". Tiene muchos vínculos por toda Barcelona: Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma, San José de la Montaña, Plaça d'Eivissa, Horta... por lo que podría dirigirse allí. Aunque no se descarta ningún lugar.

Tiene dos rasgos característicos: "una mancha de sol en la frente y los dientes de abajo separados". Tiene una familia que la buscaL, la quiere, la espera.

Si dispone de información de Adelina, el teléfono de Mossos d'Esquadra es el 112.