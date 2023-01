El bebé de seis meses intoxicado por cocaína se encuentra ya junto a su madre y una tía de ésta, después de que ambas hayan firmado un documento ante la dirección territorial de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en el que se comprometen a cumplir diez requisitos de obligado cumplimiento para garantizar la protección de los menores. Mientras, el padre fue detenido el jueves por la Policía Nacional tras acreditarse que se encontraba con ellos cuando se produjo la intoxicación del pequeño.

La madre de los niños, quien fue en su día menor tutelada y víctima, según sentencia, de los abusos sexuales del educador y exmarido de Mónica Oltra –que en ese momento estaba al frente de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas-, se va a hacer cargo de sus hijos siempre y cuando vivan con ella y familia extensa (una tía de ella), y cumplan las condiciones establecidas en el acuerdo firmado con los Servicios Sociales.

Entre otras cuestiones, la joven se compromete a la asistencia a la UCA (Unidad de Conductas Adictivas) para analizar "posible consumo activo de sustancias estupefacientes y dependencia de tóxicos y tratamiento si se confirma dicho consumo". También deberá hacer un curso de habilidades marentales, demostrar la búsqueda activa de trabajo, solicitar la custodia exclusiva de sus hijos y acudir a los recursos que desde Servicios Sociales se le indiquen.

Otras condiciones son básicas para cualquier progenitor. Como tener al día los controles sanitarios de sus hijos, controlar el calendario de vacunación de ambos niños y gestionar su escolarización. Por último se le recuerda que debe inscribir en el Registro Civil al bebé, que pese a tener ya seis meses no figura registrado, como ya adelantó Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica.

En caso de que incumplieran dichos requisitos se revisaría la intervención por incumplimiento grave y se adoptarían otras medidas, "siempre velando por la protección del menor", aclaran fuentes conocedoras del caso.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando los tíos abuelos paternos de los niños, que se estaban haciendo cargo de sus cuidados desde el pasado 11 de diciembre, llevaron al pequeño, de seis meses, al Hospital Clínico de València tras percatarse de que el menor no respondía a estímulo alguno. "Su padre dijo que se había dormido, pero el bebé no reaccionaba", declaró ante la policía el tío de los pequeños.

Según las declaraciones testificales tomadas por los investigadores, esta pareja, de la familia paterna, acababa de recoger a los niños minutos después de las nueve de la noche, tras habérselos dejado al padre una hora y desaparecer éste con ellos toda la tarde.

"Nunca se los había dejado a solas, pero al final accedí a que estuviera con ellos en el parque una hora porque me amenazó", indicó este testigo a la policía. El joven, de 20 años, y que fue detenido por la Policía Nacional, les dijo que el bebé había pasado mala tarde y que simplemente estaba durmiendo. No obstante, cuando iban de camino a su casa en el coche, la mujer le tocó la tripa "por si eran gases" y se dio cuenta de que no respondía. "Esa sensación no se la deseo a nadie en mi vida, pensábamos que se moría", indicaron.

Inmediatamente estos familiares, que han acreditado ante la policía que han estado cuidando a los menores correctamente en el último mes, fueron al hospital más cercano para que los médicos examinaran al pequeño. Dos horas más tarde les informaron que había dado positivo en cocaína, como adelantó en exclusiva Levante-EMV.

Tras activarse el protocolo ante este tipo de casos desde el centro hospitalario, se informó a Fiscalía de Menores y a los Servicios Sociales para que realizaran una intervención inmediata para proteger al menor.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tenía ya un expediente abierto con ambos menores debido a una denuncia previa por el presunto riesgo de desprotección de los mismos, del que informó en su día Levante-EMV.

Asimismo, tras saber que su hijo había dado positivo en cocaína, la madre de los niños –el mayor hará dos años el próximo mes de abril– presentó una denuncia por la presunta situación de abandono por parte de su expareja y padre de los menores, quien fruto de las investigaciones fue detenido finalmente ayer por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, acusado de un delito de abandono de familia y contra la salud pública.