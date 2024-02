El detenido por el asesinato de su pareja en Alicante no prestará declaración ante el titular del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Benidorm siguiendo el consejo de su abogado, Alejandro Dapena, quien le ha aconsejado no hacerlo "por el estado de shock en el que se encuentra y por no conocer aún la totalidad de las actuaciones". El arrestado únicamente testificará a preguntas de su abogado sobre su adicción a las drogas.