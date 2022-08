Tras un año en el que solo había tenido tres apariciones públicas, Taylor Swift se presentó por sorpresa en los MTV Video Music Awards (VMA's) del pasado 29 de agosto. La cantante americana fue una de las más galardonadas, llevándose tres premios por el cortometraje de 'All Too Well (10 Minute Version)', entre ellos, el de mejor videoclip del año. Además, en su último discurso de la noche, aprovechó para anunciar su nuevo álbum 'Midnights' para el 21 de octubre.

Otra de las cosas que más sorprendió fue el look de la artista. Cuando aterrizó en la alfombra roja, el Prudential Theatre de Newark, situado en New Jersey, se volcó en la cantante americana, que llevaba un espectacular vestido con transparencias cubierto de pedrería plateada, firmado por Oscar de la Renta. Algo que revolucionó las redes sociales, no solo porque se salía de su zona de confort, sino porque sus seguidores creyeron que referenciaba a uno de sus videoclips más conocidos: 'Look What You Made Me Do'. Todo debido a la tendencia que tiene Swift de dejar pistas y referencias sobre su discografía.

Respecto al maquillaje, no faltaron los característicos labios rojos, mientras que en sus ojos lució un doble delineado con 'strass' con una máscara de pestañas postizas. Este resultado lo consiguió trazando un eyeliner negro iluminando el lagrimal con una sombra blanca. Tras esto construyó una segunda línea a base de piezas de pedrería de distintos tamaños, unas en forma de gota y otras circulares y las añadió además sobre la línea negra, en el extremo exterior de la misma.

Para recrear este maquillaje, la mayor complicación que puede surgir es la aplicación de las piedras brillantes. Se necesita un adhesivo hipoalergénico para evitar reacciones alérgicas. Aunque existen productos específicos, también se puede emplear el pegamento para pestañas postizas.

En primer lugar, se aplica una pequeña cantidad en la zona, se deja secar y con unas pinzas pequeñas se coge el primer cristal para colocarlo, siguiendo el mismo proceso con todos los demás. Puede ayudar dibujar primero el diseño con un lápiz de ojos blanco, para saber dónde poner cada pieza.