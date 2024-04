Cordón de zapatos en el aro de la lavadora: la solución para abrir la puerta de la lavadora cuando se queda bloqueada

Realizar las tareas del hogar no suele ser el plan favorito de casi nadie. Requieren tiempo, esfuerzo y dinero. Por eso, aunque hacerlas es fundamental para mantener la estética y la seguridad de nuestro hogar, siempre intentamos llevarlas a cabo de la manera más rápida posible. Queremos quitarlas del medio cuanto antes. Dejarlas hechas y ponernos a descansar. Y esto ocurre en especial con aquellos quehaceres más repetitivos y rutinarios, como pueden ser el barrer el polvo y el fregar los platos, así como con esas otras labores domésticas más costosas en términos de esfuerzo, como es el hacer la colada.

Porque hacer la colada no es solo echar la ropa en la lavadora. Ni mucho menos. Es separarla por colores y tejidos en el cesto, es saber elegir el programa y los ingredientes adecuados para cada lavado, es tender las prendas de forma correcta para que no se estropeen y queden bien secas, es planchar con cuidado de no quemarlas, es doblarla y guardarla en su sitio… En definitiva, hacer la colada lleva mucho tiempo. Son muchos pasos a seguir, por lo que la probabilidad de que surja algún contratiempo es considerable. Y uno de los más inoportunos, sin duda, es cualquier contratiempo que tenga que ver con averías en la lavadora.

En este sentido, uno de los más comunes es que la puerta del lavarropas se quede atascada con la manija rota haciendo imposible abrir y sacar las prendas de su interior. Cuando esto sucede, el pánico se apodera de nosotros. Normalmente nos impacientamos y nos ponemos en lo peor. Que si nuestra ropa se va a estropear, que si tiene que venir un técnico a arreglar el electrodoméstico, que si la lavadora ya no funciona y voy a tener que comprar una nueva… Por suerte, debes saber que este contratiempo suele tener, en la inmensa mayoría de las ocasiones, una fácil solución. De hecho, existe un truco para solventarlo tú solo.

Se trata de un tip súper fácil de poner en práctica que hemos descubierto gracias al formador de diversos oficios, José Múñoz, conocido en redes con el nombre de @josete_mpro. Y es que, en una de sus numerosas publicaciones, ha desvelado una manera muy efectiva, muy sencilla y muy barata para abrir la puerta atascada de una lavadora. No será necesario llamar a ningún técnico para ello. Aunque parezca imposible, se puede solucionar este contratiempo sin gastar ni un solo euro. Tan solo necesitas un cordón de zapatos.

Lo único que tendrás que hacer es introducir el cordón de las zapatillas por el aro de la puerta y la lavadora y, una vez llegues el abrepuertas, es decir a esa especie de tirador que lleva incorporado el electrodoméstico, tan solo deberás presionar hacia la parte trasera. En el momento en el que escuches un “click” verás como la puerta se abre sola sin problema.

Recuerda que en nuestra sección de Decoración encontrarás todos los días trucos de limpieza muy similares a este con los que podrás poner tu casa y todos tus enseres personales a puntos de forma fácil, rápida y económica. Los expertos en hogar aseguran que no es tanto lo que limpies como lo que no ensucies. No es necesario gastar ni mucho dinero ni tiempo en las labores domésticas. Con un poco de imaginación, el uso de ciertos ingredientes y útiles caseros, así como una rutina regular, muchas veces es más que suficiente para hacer que todo reluzca y permanezca nuevo como el primer día.