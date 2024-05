La mesa invisible de Ikea que arrasa en ventas: gana espacio extra sin perder comodidad

Cuando un piso es pequeño cada centímetro cuadrado cuenta y se aprovecha al máximo. La falta de espacio es uno de los principales inconvenientes de las viviendas de tamaño reducido. Encontrar unos muebles que se adapten al estilo decorativo y a las propias características de la casa siendo a la vez funcionales y relativamente económicos puede suponer un verdadero dolor de cabeza para muchas personas. Amueblar un hogar limitado no es una tarea sencilla precisamente. Y es que, aunque el espacio es pequeño, los problemas son inmensos y constantes. En Ikea son plenamente conscientes de esta situación y es por ello que cuentan con alternativas de todo tipo, muy económicas y muy efectivas.

No hay más que hojear el amplio y variado catálogo de productos y accesorios que la cadena mobiliaria de origen sueco ofrece a sus clientes para encontrar la solución que mejor resuelva tus problemas. Si lo que quieres es tener una mesa que no te robe demasiado espacio, no hace falta que te compliques la vida. A veces una opción sencilla como la mesa plegable de pared e interior NORBERG de Ikea, es la mejor opción. También la más práctica y la más elegante gracias a su estilo minimalista y color blanco, y sin duda la mejor en relación calidad precio ya que es posible adquirirla por tan solo 49,99€.

Con unas medidas de 74 x 60 centímetros este mueble es lo suficientemente amplio como para que pueda haber cómodamente dos personas sentadas a la mesa y no se pierda espacio útil en la estancia en el que se instale. Y es que cuentan con un tablero abatible que se puede poner y quitar a tu antojo. Al ser plegable, se convierte en una práctica balda para pequeños objetos que te permitirá disfrutar al completo de toda la habitación.

Los golpes o arañazos tampoco supondrán un problema ya que esta mesa cuenta con un tablero muy resistente recubierto de melamina, lo que proporciona una superficie tan resistente como fácil de mantener. De hecho, para su limpieza el fabricante explica que basta con pasar de vez en cuando un paño humedecido con detergente suave y secar después las zonas que se pasen con un paño seco.

Opiniones

Todo esto convierte a la mesa abatible NORBERG en un producto muy bien valorado por la clientela que le ha puesto una nota de 4,5 sobre 5 estrellas. Los comentarios de los usuarios destacan desde su comodidad, hasta su funcionalidad, su diseño o su resistencia. “Muy cómoda y ocupa poco espacio pero a la vez muy estable”. “Me viene genial en la cocina, al ser de la misma profundidad que los electrodomésticos, queda perfecta y cuando necesito espacio, la pliego y listo”. “Bueno, bonito y barato. Perfecto para lo que necesitaba y fácil de montar”. ”Bonitas y prácticas. Las he cogido para mesa de escritorio de mis hijas. No les quita espacio y no permite, al ser abatible, dejar trastos encima”.