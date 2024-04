Adiós a la caspa y el encrespamiento: la solución con hilo dental en el pelo que cada vez copia más gente

Aunque cada tipo de pelo tiene sus características particulares, existe un enemigo común del que ninguno se libra: el encrespamiento. Porque da igual si tu cabello es rizado, ondulado o liso. No importa si es más fino o más grueso, ni si es una media melena, un corte largo o un peinado más corto, que del frizz no se salva nadie. Cualquier persona puede sufrirlo ya que se produce por falta de humedad en las fibras capilares y por una acumulación de carga eléctrica.

Al tratarse de un problema tan común y a la vez molesto y antiestético, existen una infinidad de productos y tratamientos que prometen acabar para siempre con esos rebeldes pelos. Que si champús, que si serums, que si lacas, que si espumas, que si acondicionadores, que si mascarillas, que si el alisado de keratina… En fin, hay de todo. Ahora bien, no todo funciona ni no todo es sano para nuestro cabello. Es cierto que algunas de estas opciones son realmente buenas y eficaces, sin embargo, en muchas ocasiones esas cremas o líquidos capilares “mágicos”, lo único que hacen es contribuir a empeorar la salud de nuestro cabello y de nuestro bolsillo. Y es que, un uso excesivo de estos puede incluso terminar dándole a nuestro pelo un aspecto opaco, sucio y apelmazado.

Por suerte, existe un remedio casero y muy sencillo de aplicar que te ayudará a controlar en todo momento esos baby hairs tan molestos a coste prácticamente cero. Se trata de un consejo, que, como viene siendo habitual en estos casos, es cortesía de TikTok. Y es que en lo que a trucos de belleza, maquillaje y moda se refiere, las redes sociales son una fuente inagotable de sabiduría. Problema o duda que tengas, problema o duda que puedes fácilmente resolver buscando un par de palabras clave y bajando un poco en el feed. Porque hay remedios de todo tipo. Desde arreglar enganchones de jérseis en cuestión de segundos, a ajustar la cintura y el largo de unos pantalones sin coser, hasta lograr un eyeliner perfecto a la primera sin apenas esfuerzo o conseguir unos rizos profesionales con un colador de comida, por ejemplo.

¿Cómo funciona?

En esta ocasión, el procedimiento también es muy simple. Ni siquiera necesitarás comprar nada en el supermercado porque es muy probable que ya tengas el único material que se requiere y que no es otro que hilo dental. Sí, sí has leído bien. Y es que, además de ser útil para eliminar los restos de comida que quedan entre los dientes, el hilo dental también funciona como técnica de antiencrespamiento. Para ello tendrás que cortar un trozo -que no debería ser ni muy largo ni muy corto- y deslizarlo desde la raíz o la parte superior hasta las puntas -o donde quieras llegar- presionando un poco el pelo. Lo recomendable es hacerlo sobre la melena limpia y bien desenredada, para evitar dañar tu cabello y ensuciarlo aún más.