El joven futbolista moralo Óliver Torres Muñoz no se olvida de sus orígenes extremeños y, además, alardea de ello. Hace unos días y aprovechando el parón de la liga de fútbol por el Mundial de Qatar, el jugador del Sevilla CF se trasladó a Extremadura para pasar unos días con la familia. Y de ello se pavoneó en sus redes sociales subiendo mensajes junto a su padre: "Placeres sencillos que nunca deberían perderse: Ir al campo a coger setas con tu padre".

Placeres sencillos que nunca deberían perderse:

Ir al campo a coger setas con tu padre 🍄❤️ #Extremadura pic.twitter.com/GmkhTmLV6h — Óliver Torres Muñoz (@olitorres10) November 21, 2022

Este sencillo texto, junto a la imagen con su padre, ha desencadenado una oleada de comentarios muy afectivos hacia el jugador moralo como el de @dechanca, que subraya su condición de extremeño: "Además de gran jugador, eres muy grande por difundir nuestra tierra, nunca olvidas de dónde vienes, te habla un sevillano, sevillista y de la puerta carne, pero 100% de raíces extremeñas, 100% Mangurrino, de la Sierra de Gata ( Acebo). Viva #Extremadura y el @SevillaFC".

El mismo tuitero apostilla que "es el primero jugador extremeño (del norte de Cáceres… me entiendes) que he conocido. Un honor para mí conocer a un paisano. Un saludo y a disfrutar de nuestra tierra y no comas muchas migas con café. Un saludo y aquí en Sevilla tienes amigo eres crack grande”.

O el de @julio_agm: "Momentos padre-hijo en la naturaleza... que acaban con una buena comida y un brasero. Disfruta crack!!". Por su parte, @grefu1970 le recuerda a Oliver la importancia de disfrutar de la familia: "Di que sí, disfruta de la familia al final es lo que queda".

Una carrera de alto nivel

Óliver nació el 10 de noviembre de 1994. El centrocampista moralo comenzó su carrera deportiva en la Escuela Morala de Fútbol de Navalmoral de la Mata. El 30 de junio de 2006 acudió a la Fundación Marcet donde el FC Barcelona y RCD Español se interesaron por él aunque debido a su corta edad y a la distancia que le separaba de su familia, decidió regresar a su hogar. A la edad de trece años el jugador extremeño entró a formar parte de la cantera del Atlético de Madrid. El 29 de abril de 2012 fue convocado por primera vez con el primer equipo por Diego Simeone para el partido ante el Real Betis Balompié correspondiente a la 36.ª jornada de Liga, aunque finalmente no debutó.

En el verano de 2012 Simeone, lo convocó para realizar la pretemporada con el primer equipo. Su debut con el primer equipo colchonero se produjo finalmente el 28 de julio de 2012 en un partido amistoso contra el Alianza Lima, que los rojiblancos terminaron ganando por tres a cero. Su debut con el equipo en competición oficial se produjo el 20 de agosto de 2012 en el empate a uno ante el Levante correspondiente a la j ornada 1 de Liga, saltando al campo con el dorsal 30 en el minuto 63 en sustitución de Adrián. El 17 de mayo de 2013 consiguió el primer título de su carrera, el Atlético venció en la final celebrada en el Estadio Santiago Bernabéu al Real Madrid CF por dos goles a uno y se proclamó campeón de la Copa del Rey.

La temporada 2013-14 fue la primera en la que Óliver formó parte del primer equipo llevando el dorsal 16. El 31 de enero de 2014, durante el mercado de fichajes de invierno, Óliver fue cedido al Villarreal Club de Fútbol hasta final de temporada. El 4 de julio de 2014, Óliver fue cedido al Fútbol Club Oporto hasta final de temporada.

El 17 de junio de 2015 se confirma su regreso al Atlético de Madrid. La temporada 2015-16 disputó treinta y tres partidos con los rojiblancos, acabando en tercera posición de la Primera División de España, a sólo tres puntos del liderato.

El 25 de agosto de 2016, Óliver fue cedido de nuevo al Fútbol Club Oporto con opción de compra de 20 millones de euros, la cual ejecuta el club portugués a principios de febrero de 2017. En esta segunda etapa juega más de cien partidos con el conjunto luso, consiguiendo ganar la Liga y la Supercopa Cândido de Oliveira en la temporada 2017-18.

El 15 de julio de 2019, el Sevilla FC hizo oficial su fichaje para las siguientes cinco temporadas, por un precio de 11 millones de euros.