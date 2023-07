Fecha marcada en rojo en el calendario de Rocío Carrasco, Antonio David Flores y sus hijos. Estaba previsto el pasado mes de junio, se viesen las caras en el Juzgado de lo Penal de Madrid después de que David Flores denunciase a su madre por impago de la pensión durante más de 40 meses. Un delito de abandono de familia por el que la Fiscalía pide para la hija de Rocío Jurado un año de prisión y 19.000 euros de multa.

Una cita a la que el ex de Marta Riesco y sus hijos llegaron puntuales y acompañados por una de las abogadas del despacho de Iván Hernández. En primer lugar, una Rocío muy seria que evitó hacer declaraciones sobre este reencuentro en los tribunales con su madre, y a pocos metros de distancia Antonio David con David, aparentemente tranquilos y despreocupados a pesar de lo importante.

Un juicio que finalmente se suspendió porque Rocío Carrasco no se presentó, evitando así un incómodo cara a cara con el ex guardia civil y sus hijos, a los que hace años que no ve. Minutos después de su entrada en los juzgados de Lo Penal, los jóvenes y su padre abandonaron el lugar sin revelar el motivo por el que la mujer de Fidel Albiac no había acudido a la citación. "Hasta luego chicos. No puedo decirte nada" explicó un Antonio David aliviado, que prefirió dejar en el aire cuándo tendrá lugar el juicio.

Horas después, Rocío Flores participó en un directo junto a los abogados de la familia donde explicó qué había ocurrido esa mañana. "Iba a ser la primera vez que la tuviese que ver y estaba bastante nerviosa", dijo. Hace unas semanas, David Flores, retiró la acusación contra su madre, según narra Rocío Flores. "David toma la decisión de no seguir la acusación y lo explica en el juzgado, explica que lo que él quería era que sus padres dejaran de denunciarse mutuamente y reclamaba las pensiones a los dos. Dicho esto llega un momento en el que visto lo visto, lo único que yo he querido era que mis padres paraban esto no lo iba a conseguir. Mi postura aquí (dice Rocío) era clara. Pese al haberme señalado en un documental y haberme destrozado la vida. Era mi madre y no iba a declarar contra ella", explicó.

"David lo que quería era que pararan sus padres", declaró el abogado de la familia. "Tanto David como su hermana se iban a acoger a su derecho a no declarar en contra de su madre. Y eso ella se lo ha perdido. En lo personal, ha sido un día malo para no ir (...) David lo que siempre ha querido es que pararan sus padres".