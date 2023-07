En la tarde de ayer la revista 'People' lanzaba la exclusiva de la supuesta ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía después de tres años de relación. Varios fueron los motivos señalados, como la supuesta mala relación de los padres de la cantante catalana con el puertorriqueño e incluso, se llegó a comentar que Shakira tenía algo que ver tras unas fotos de ambos cantantes pasando un día juntos en el país natal de él. Finalmente, fue una usuaria de Twitter la encargada de difundir, que Rauw le puso los cuernos a Rosalía, aunque no con Shakira como se especuló en un primer momento, sino con una modelo colombiana.

La usuaria, que a los pocos minutos tuvo que borrar el hilo, no dio los nombres de las afectadas en ningún momento, pero han sido el resto de tuiteros los encargados de desvelar la identidad de las dos sospechosas. Comenzó diciendo que iba a llamar a las dos modelos colombianas como 'Lalita' (Laura Sánchez) y 'Venita' (Valeria Duque). Continuaba diciendo que: "Ambas son mejores amigas y lo comparten todo, no solo trabajan como modelo, sino que además han aparecido en diferentes 'realities', campañas de moda, videoclips de reggaetón y tienen sus propias marcas de ropa, etc." Estas pistas ayudaban a los usuarios a poco a poco descubrir la identidad de ambas.

"Lo que mucha gente no sabes es que a punta de modelaje no pagan todos los viajes, los carros... También trabajan con la DEA. Y no precisamente cogiendo traqueticos. En fin, este año Rauw ha estado en su gira Saturno. Estuvo en Europa, Estado Unidos, México..." proseguía esta usuaria. Posteriormente, comentaba que 'Lalita' es muy fan del cantante y que fue junto con su amiga al concierto de México, donde estuvieron en el backstage. Una vez finalizado el concierto, 'Venita' y Rauw pasaron juntos la noche.

"El problema es que 'Venita' y 'Lalita' se lo cuentan todo, no solo por ser amigas sino porque trabajan juntas forever. Y resulta que 'Lalita', le contó todo a una más del combo, y así se empezó a regar el cuento entre todas las modelos que se conocen hasta que llegó a mí. El susodicho quería volver a verse con 'Venita', pero ella no repite jamás. Ya pasó por los dos cantantes más famosos de esta tierrita, al igual que 'Lalita', quien a su vez tiene una hermana y ya metió en el mismo mundo. Además, la hermana lo cuenta todo abiertamente en la Universidad, porque Medellín es tan chiquito que estudiamos todos en la misma Universidad, la misma carrera y en el mismo semestre", concluía el hilo.