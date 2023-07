Hace unas horas, la revista 'People' publicaba la supuesta ruptura de Rauw Alejandro y Rosalía. A continuación, exponemos algunos de los posibles detonantes de la ruptura.

La mala relación de los padres de la catalana con el portorriqueño

Algunos de los colaboradores de 'Sálvame' fueron invitados al programa 'Siéntese quien pueda' de Univisión. Allí Belén Esteban, íntima amiga de Rosalía, y Kiko Matamoros estuvieron hablando de la relación entre ambos cantantes. Fue en ese momento, donde el madrileño hizo pública la supuesta mala relación de los padres de Rosalía y Rauw Alejandro. "¿Por qué no cuentas lo que piensan los padres de Rosalía de Rauw Alejandro, que no están de acuerdo con esa relación? Sí, están juntos los dos. Pero la familia no lo ve con buenos ojos", decía Matamoros. A lo que la respuesta de Belén Esteban fue concisa: "Se lo está inventando".

Shakira, ¿la tercera en discordia?

Hace unos días, una 'fan' publicaba en sus redes sociales que se habia encontrado a Shakira, los hijos de esta y Rauw Alejandro juntos pasando el día en un río en Puerto Rico. Ambos cantantes son conocidos, ya que han trabajado juntos en la canción 'Te Felicito' que Shakira le dedicó a Gerard Piqué tras su ruptura. Posteriormente, el de Puerto Rico le hacía un guiño a la canción 'Loba' de la colombiana en su sesión con Bizarrap.

Rosalía se olvida de Rauw en el último cocierto de la gira 'Motomami'

A lo largo de toda la gira 'Motomami' ha sido común encontrarse a Rauw Alejandro tras el escenario, algo que no ocurrió en el último show de la gira. Además, la catalana, que siempre le dedica algunas palabras al cantante, que hasta ese momento era su novio, se olvidó de él en este último concierto. ¿Será que Rosalía nos estaba dando pistas de la posible ruptura?