En los últimos meses, la fama de Nadia Jémez ha crecido de manera exponencial. La hija del entrenador de fútbol Paco Jémez, acudió al programa de entrevistas 'Atika' para comentar algunas anécdotas de su vida. El momento que más ha revolucionado las redes sociales ha sido cuando ha contado su historia de acoso callejero.

La entrevista comenzó con ella presentándose "Soy Nadia Jémez, influencer, hago realities, y ya está, no hago nada. Tengo 23 años, vengo de Galicia, he estudiado Derecho y Criminología". Seguidamente, continuó con sus ya famosas declaraciones sobre la fiesta que compartió con Gerard Piqué en Barcelona.

Tras esto, la recién graduada en Derecho, comenzó a contar la historia de acoso que sufrió una noche tras salir de fiesta en Castelldefels. "Me había enfadado con mi amiga, íbamos borrachas y salimos fuera a tomar el aire. A la que salí me vino un tío de 30 años, supernormal, arreglado, no tenía pinta chunga. ‘¿Qué estás sola?’, yo le miré y dije: ‘Uy, no me suena bien’, por lo que me fui para un lado".

Continuaba diciendo "Me empezó a perseguir. Mal por mi parte porque tendría que haber entrado o coger un taxi y haberme ido, pero no lo hice. Empecé a andar por la calle y me metí en una que no había nadie. Ahí, empezó a decir: 'Ven, no vengas sola, que yo te llevo'. Empecé a correr en tacones y se puso a correr detrás de mí, gritando: ¡Que vengas!".

Finalmente, la influencer encontró a una mujer haciendo 'footing' y decidió huir con ella, aunque tras contarle lo que ocurría y ver que no las dejaban de perseguir, la mujer la dejó sola. "Yo vi que ya se había alejado más el tío, me escondí detrás de un arbusto y llamé a la policía. Resulta que el tío este estaba denunciado por dos violaciones y todavía no había salido el juicio", acababa confesando la gallega.