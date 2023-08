La marquesa de Griñón, Tamara Falcó, e Íñigo Onieva son al fin marido y mujer tras pronunciar el "sí, quiero" en una ceremonia en el palacio El Rincón, en la localidad madrileña de Aldea del Fresno, después de que mucha gente pensara que los novios no llegarían al altar.

Más de 400 invitados, un chef cinco estrellas Michelin, tres días de celebración y, sobre todo, la familia encabezada por Isabel Preysler, la madre de la novia, han elevado la atención mediática de la boda.

Los recién casados disfrutaron de su luna de miel, que comenzó en Sudáfrica y que les llevó por los cinco continentes. El siguiente paso se venía rumoreando desde hace meses: formar una familia. Y así lo confirmó Onieva en una entrevista exclusiva para la revista '¡Hola!'.

Íñigo Onieva considera que las cualidades que tiene su mujer son "difíciles de encontrar". Por otro lado, sobre una futura paternidad, asegura: "Después de habernos casado, lo que nos hace ilusión es tener hijos. Pero cuando vengan...". Unas declaraciones que luego acompaña confesando no ser "muy niñero", aunque con los hijos de Ana Boyer le encanta "pasar tiempo" con ellos.

Y es que, el empresario cuenta que quiere una familia que sea "ni muy pequeña ni muy grande" debido a que "se complica la logística de viajar, moverte, etcétera". Por esa razón se ha lanzado a determinar cuál es el número perfecto de hijos: "Tres".

También quiso dedicar unas palabras sobre la infidelidad hacia Tamara Falcó. Iñigo Onieva explica que se dio cuenta de que su actual mujer era su "prioridad" y tuvo claro en todo momento qué hacer para recuperarla: "Que no iba a anteponer nada a Tamara y que ella se convertía en el centro de mi vida. La verdad es que nadie en mi entorno tenía ninguna esperanza y yo tenía pocas, pero no iba a dejar de intentarlo, dado que no quería perderla".