La polémica entre Bertín Osborne y Gabriela Guillén no tiene fin. Dos días después de emitir un contundente comunicado pidiendo respeto por su intimidad y la de su bebé, y advirtiendo que no dudará en tomar medidas legales si continúa la 'persecución mediática' a la que asegura estar sometida desde que salió a la luz que esperaba un hijo junto a Bertín Osborne, Gabriela Guillén rompió su silencio.

Tras sentarse en '¡De viernes!' y asegurar que las únicas transferencias que había recibido de Bertín Osborne el año pasado fueron dos, este jueves, José Antonio Avilés ha desvelado en exclusiva, desde el programa 'Así es la vida' que fueron diez: "¿Qué dices? No voy a confirmar absolutamente nada, no me voy a poner a este nivel" y asegura que está "estupendamente, estoy muy tranquila" sin miedo a nada: "¿Me ves con cara de miedo?", fueron las declaraciones de Gabriela.

Ahora Gabriela Guillén ha sufrido uno susto que le ha dejado sin habla porque no esperaba que en uno de los barrios más transitados de la capital le robasen. Tal y como ha desvelado en exclusiva el programa 'Así es la vida', a las tres de la mañana la madre de Gabriela recibía una llamada de teléfono -debido a que la modelo lo tenía apagado- en la que se le informaba que se había producido un robo en el coche de su hija.

Al parecer, le han robado la sillita de su hijo del interior del coche y para ello le han roto el cristal. Un susto tremendo que se llevaba la modelo en mitad de la madrugada y que provocaba que terminase en comisaría.

Además, Raquel Arias, que estaba en el plató de 'Así es la vida' ha confesado que su teoría es que le han robado la sillita del bebé para averiguar la paternidad de su hijo... unas declaraciones que han provocado la sorpresa de todos los colaboradores porque nadie esperaba esa hipótesis.

Ni siquiera Gabriela, que al hablar con Raquel le ha dicho que si estaba loca por pensar que el robo podría venir intencionado por el entorno de Bertín, ya que esta se encuentra ahora mismo asimilando lo ocurrido.