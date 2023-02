'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom', nombre que recibe la secuela del exitoso 'Breath of The Wild', tampoco faltó al último Nintendo Direct producido por la compañía japonesa y además de un par de minutos de metraje con mucho contenido inédito, también se anunciaron las diferentes colecciones confeccionadas para el estreno de la entrega, que refuerza su fecha de lanzamiento para el 12 de mayo de este año, adivina, en exclusiva para Switch.

Un par de minutos inéditos El tráiler muestra elementos inéditos sobre la historia, que debería aportar un tono más oscuro. Principalmente proporciona más detalles sobre aspectos visuales y jugabilidad, aunque seguro que los mayores seguidores de la franquicia ya están elaborando sus teorías. La preventa en la eShop ya ha comenzado y según señala la ficha, tendrá un tamaño de 18,2 GB. Afortunadamente, el castellano figura como compatible para el juego. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Tráiler Nintendo también ha anunciado una edición coleccionista de 'Tears of The Kingdom' que estará disponible desde el lanzamiento del juego, así como un nuevo amiibo de Link. Además de la edición estándar, la edición coleccionista incluye una copia del juego en formato físico, libro de ilustraciones, SteelBook, póster metálico Iconart y un set de cuatro pines. Por otro lado, un nuevo 'amiibo' de Link con el aspecto que tiene en el juego también estará disponible por separado, y concederá a los usuarios materiales y armas, así como una tela especial para la paravela de Link. ¿Qué esperar de 'Tears of the Kingdom'? Si atendemos a la editora, nos aguarda una aventura de proporciones épicas, que transportará a los jugadores a las tierras y los vastos cielos sobre Hyrule. “Los jugadores deberán decidir qué camino seguir a lo largo y ancho de los inmensos paisajes de Hyrule y las islas flotantes desperdigadas en las alturas. ¿Lograrán dominar el poder de las nuevas habilidades de Link y hacer frente a las malévolas fuerzas que amenazan al reino?”, explican desde Nintendo.