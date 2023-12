Vídeo | ¿Qué opina Cáceres del discurso del Rey Felipe VI?

Felipe VI emitió su tradicional discurso de Nochebuena por décima vez desde que llegó al trono. Una alocución en la que llamó a evitar que "el germen de la discordia" vuelva a instalarse entre los españoles. "Fuera del respeto a la Constitución no hay democracia ni convivencia posibles; no hay libertades sino imposición, no hay ley, sino arbitrariedad. Fuera de la Constitución no hay una España en paz y libertad. Y junto a la Constitución, España", relató el Rey. Hoy, los cacereños han dado su opinión sobre el llamamiento del monarca.