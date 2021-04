Este sábado han conseguido cruzar el Canal de Suez los últimos barcos que estaban atascados desde que el pasado 23 de marzo el buque Ever Given, de 400 metros de largo, se encallara en esta zona provocando un atasco de 422 barcos en la arteria comercial. Finaliza así el retraso en el reparto de suministros internacionales que había provocado el buque portacontenedores tras casi una semana atascado en el Canal. Las Autoridades han confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer las causas que pudieron llevar a que el Ever Given se quedara encallado en el Canal de Suez.