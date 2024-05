Se suceden las protestas en la universidades americanas. La guerra de Gaza es el origen de un conflicto que deja ya cientos de detenidos. La policía irrumpe en los campus por la fuerza y desaloja a los manifestantes. Unos enfrentamientos muy duros que se están produciendo también entre simpatizantes proisraelíes y quienes apoyan al movimiento palestino.

Los campus universitarios en Estados Unidos se han convertido en el mejor reflejo de la tensión que la guerra en Gaza genera en el país. Con pancartas con consignas como "Palestina libre" o "Detengan el genocidio", centenares de alumnos toman los centros educativos. En la Universidad de Columbia llegaban a ocupar por la fuerza uno de sus edificios, de manera simbólica, es el mismo asaltado hace seis décadas por estudiantes contra la guerra de Vietnam. Los despliegues policiales vistos estos días no se producían desde entonces. Agentes subidos a un vehículo con escalera entrando por la ventana al edificio ocupado y un centenar de detenidos que no podrán volver a pisar el campus. "No es un ejemplo de protestas pacíficas", decía el presidente Biden a través de un portavoz. Más violento ha sido el enfrentamiento en la Universidad de California. Jóvenes pro-israelíes de un lado contra movilizados propalestinos de otro. Una batalla campal de peleas, agresiones y un intento por la fuerza de desmantelar la barricada. Trump, manda un mensaje a los defensores de Palestina: "Go Home with mummy, go Home with mummy". En total, más de 1.600 detenidos en las últimas semanas en un país cada vez más dividido por la guerra en la Franja de Gaza.