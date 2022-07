Fregenal de la Sierra es uno de esos pueblos mágicos de Extremadura cuya belleza e historia lo hacen único. Cuenta con un gran patrimonio monumental y un casco antiguo considerado Bien de Interés Cultural. Un municipio que limita con Sierra Morena, Huelva y Portugal, que es y ha sido un lugar de encuentro de diferentes pueblos y culturas. Un pueblo multicultural que se evidencia más si cabe con el Festival Internacional de la Sierra (FIS), declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional y así lo explica Tina Rodríguez Martínez, su alcaldesa. El turismo astronómico también tiene cabida en Fregenal, gracias a ‘Entre Encinas y Estrellas’, «el primer alojamiento extremeño en plena dehesa declarado StarLight».

Para los amantes de la historia, Fregenal de la Sierra es de visita obligatoria por su gran bagaje histórico. En la actualidad, se puede comprobar visitando sus yacimientos o incluso el propio castillo, una donación de Alfonso X. ¿Qué se puede destacar del pasado histórico del municipio?

Tal y como demuestra la presencia de menhires en su término municipal, sus orígenes se remontan a la prehistoria. A unos seis kilómetros de la población se localiza el yacimiento arqueológico de Nertóbriga, ciudad romana declarada Bien de Interés Cultural. En la Baja Edad Media estuvo bajo el dominio de la Orden de los Templarios hasta 1309. Tres años después pasa a manos de Sevilla hasta que en 1833, como consecuencia de la división provincial proyectada por Javier de Burgos, nuestro pueblo se incorpora a la provincia de Badajoz. En el siglo XVI, coincidiendo con una época de floreciente desarrollo, se construyen la mayor parte de sus iglesias y conventos. El crecimiento de la población continúa en el siglo XIX, momento en el que recibe el título honorífico de Ciudad otorgado por Amadeo I de Saboya. Su conjunto histórico-artístico está considerado como uno de los más ricos del sur de Extremadura. Fregenal ha sido cuna de ilustres extremeños como el humanista Benito Arias Montano, el político Juan Bravo Murillo y el pintor Eugenio Hermoso.

Es Fregenal el lugar en que nació el reconocido político Bravo Murillo y es ahí donde se puede encontrar su capilla, ¿cómo se puede visitar?

Se organizan visitas guiadas diariamente desde la Oficina de Turismo, en cuyo recorrido se incluye la Iglesia de Santa Ana (entre otros templos).

¿Qué más lugares emblemáticos representan la historia de Fregenal y que actualmente se pueden visitar?

El Castillo Templario (con una plaza de toros y una plaza de abastos en su interior), las iglesias de Santa María, Santa Catalina y Los Jesuitas, cuya iglesia ya hemos rehabilitado y cuyo Colegio estamos rehabilitando con cargo a tres 1,5% cultural del Ministerio de Fomento, el convento de San Francisco (sede del Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal- MACF), el Caserón de las Miniaturas, las fuentes de La Fontanilla y María Miguel, el conjunto de casas solariegas y de especial interés así como, el Santuario de los Remedios.

No solo por su arquitectura, sino también por su naturaleza, Fregenal es uno de los pueblos más bellos. ¿Dónde y en qué momento recomienda visitar la dehesa extremeña y por qué?

La dehesa de Fregenal y su entorno natural es recomendable visitarlos desde el otoño hasta la primavera, que es cuando maravilla contemplarlos. No obstante, nuestra oferta turística que tiene que ver con la dehesa se puede disfrutar durante los 365 días del año, con innumerables actividades en el entorno natural que sin duda hacen las delicias de los que nos visitan.

Fregenal forma parte de los Pueblos Mágicos de España y goza de algunos lugares declarados como Bien de Interés Cultural, como el casco antiguo, ¿qué supone esto para el municipio?

La pertenencia a esta red permite beneficiarse de la promoción con fines turísticos que la misma desarrolla, el uso de la marca y logo Pueblos Mágicos de España, que confieren un valor añadido de calidad, singularidad y prestigio para el destino, unido a la importante labor que desde la Concejalía de Turismo se hace para impulsar Fregenal como destino turístico.

Quienes son apasionados de la cultura deben saber que Fregenal goza de varios museos, ¿qué los hace especiales y por qué habría que visitarlos?

Fregenal ofrece dos museos, el MACF (Museo de Arte Contemporáneo de Fregenal) y el Caserón de las Miniaturas. El primero, está ubicado en el Convento de San Francisco y permite la exhibición de una selección de las obras adquiridas anualmente a través del Premio Internacional de Pintura Eugenio Hermoso, considerado uno de los más prestigiosos a nivel nacional. El certamen surge en el año 1981 convocado por el Ayuntamiento de Fregenal, la Diputación de Badajoz y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura. Cuenta con un amplio fondo que en la actualidad exceden las 130 obras que se han ido adquiriendo en cada convocatoria. El segundo, es un museo de titularidad privada que ofrece una colección particular de casas en miniatura y dioramas que, a partir de una pasión que nació en su infancia, su autora, Encarna Caso, ha visto materializada en esta exposición donde se muestran veinte casas y dioramas en escala 1:12 y 1:24 y que ha ido construyendo a lo largo de estas dos últimas décadas. Todas las piezas se exponen en dos salas de una casa solariega cuyos orígenes se remontan a los siglos XVI y XVII, Desde el equipo de Gobierno estamos trabajando continuamente en ampliar la oferta museística y estamos cerrando varios temas que, sin duda, si conseguimos hacerlos realidad convertirán Fregenal en uno de los dos o tres principales destinos museísticos de Extremadura

¿Cuál de los dos museos goza de mayor interés por turistas y autóctonos?

No se disponen de los datos de afluencia en el museo de Encarna, tanto para el primero como para el segundo se reciben consultas a diario en la Oficina de Turismo sobre su horario y precios.

Uno de los mayores acontecimientos del año se viven en agosto debido al Festival Internacional de la Sierra, declarado Fiesta de Interés Turístico Nacional. ¿Qué se puede hacer en el FIS?

El Festival Internacional de la Sierra ofrece un amplio catálogo de actividades y actuaciones que incluyen música folk, flamenco, folclore regional, nacional e internacional, teatro, concursos, pasacalles y exposiciones de diferentes temáticas. Su programación se renueva en cada edición y atrae visitantes no sólo de la comarca sino de toda España. Fregenal se convierte en un pueblo multicultural de gran atractivo turístico.

Muchos turistas aprovechan las vacaciones de verano para enriquecerse y descubrir lugares españoles y también para descansar, ¿qué tipo de actividades se pueden hacer en verano, además del festival ya mencionado?

La programación cultural y festiva de Fregenal durante el verano es muy amplia, desde los Festivales con Encanto, en los que hemos tenido en nuestra plaza de toros a Ara Malikian, pasando por el Festival Internacional de la Sierra, la Noche en blanco, verbenas, las Fiestas de la Virgen de la Salud y finalmente, la Feria y Fiestas San Mateo. Además, es un momento propicio para disfrutar del cielo de la población realizando turismo astronómico en ‘Entre Encinas y Estrellas’, el primer alojamiento extremeño en plena dehesa declarado StarLight.

Por su ubicación, es un lugar de paso, de cruce entre caminos. ¿Es de fácil acceso a nivel transportes? ¿Cómo se puede llegar a Fregenal de la Sierra?

Para llegar a Fregenal se pueden utilizar diferentes medios de transporte. Con vehículo propio las carreteras a las que se tiene que dirigir son: la Ex – 101, si procede de Zafra, la N- 435 que une Badajoz con Huelva, o la Ex 201 si viene desde Sevilla (por Bodonal de la Sierra). Como Alcaldesa, debo reivindicar el abandono que sufre mi tierra en materia de transportes: una carretera a Huelva obsoleta y tercermundista; una estación de autobuses cerrada que tiene que arreglar la Junta y ni está ni se le espera, haciendo que cada vez las compañías busquen otros lugares para hacer una parada; un AVE que nos venden como AVE pero que no alcanza ni los 100 kms/hora junto con una red ferroviaria como el tren Zafra-Huelva que es de auténtica risa; un paso a nivel que es nuestra salida a Sevilla que está lleno de baches y no arreglan ni el Gobierno estatal ni el regional, pasándose la pelota de unos a otros. Es una auténtica vergüenza. Si realmente queremos que nuestros pueblos sigan siendo interesantes para nuestros jóvenes, pero también interesantes para fomentar todo ese turismo de interior que se dice proteger, todo pasa por ser más reivindicativos con nuestras infraestructuras. O se hacen y se nos sitúa en el mapa o en este mundo interconectado nos quedaremos fuera de todas las rutas.

Y si alguien decide visitarla, ¿dónde podría alojarse?

Se ha hecho un auténtico esfuerzo por parte de la iniciativa privada en los últimos años para dotar a Fregenal de establecimientos hoteleros de calidad. Existen establecimientos de diferentes tipologías y categorías: varios hoteles y casas rurales, apartamentos turísticos y un complejo de turismo astronómico. Fregenal tiene un excelente nivel para alojar turistas, fruto de la voluntad privada por invertir en nuestro pueblo.

¿Qué implica para Fregenal que forme parte de la Ruta de los Pueblos Blancos de Extremadura?

Por un lado, se obtiene promoción turística del destino y por otro, un aumento de las consultas de visitantes y turistas atraídos por esta temática. Para Fregenal, es fundamental aparecer en estas guías y en el mapa de destinos turísticos diferentes como el StarLight o gastronómicos. Nuestro esfuerzo durante estos 7 años ha pasado por generar oportunidades de empleo para los frexnenses derivadas de esta apertura turística de Fregenal. Por ello, quizás aparecer en una guía concreta no puede parecer importante, pero aparecer en muchas, de forma coordinada, organizada y bien planificada está dando los resultados que nos planteamos cuando tomamos posesión.

Además, el municipio cuenta con una enorme riqueza gastronómica, tanto que forma parte de la Ruta del Jamón Ibérico Dehesa de Extremadura, ¿dónde se puede consumir el mejor jamón de la zona?

Sin duda, el mejor jamón de la zona se puede consumir en Fregenal. Existen numerosos establecimientos donde se puede degustar jamón o productos derivados del cerdo ibérico, o bien adquirirlos. Una de las iniciativas que llevamos a Fitur en años pasados fue la de ‘Jamón de Fregenal’, con suficiente entidad para publicitarlo de manera aislada en la Feria Turística con mayor nivel. Tenemos dos grandes empresas dedicadas al sector del ibérico, que dan trabajo a una parte importante de los frexnenses y, junto con ellas, muchas empresas con menos facturación dedicadas a este sector.

¿Qué más platos típicos pueden degustarse en los establecimientos de Fregenal de la Sierra?

La mayoría de los platos típicos de Fregenal incluyen productos derivados del cerdo ibérico, como el guarrito frito, las carrilleras, las lenguas estofadas… También es típico el guiso de revoltillos de cordero conocido como mandanga, el bacalao ‘guisao’ o las gambas al ajillo. La repostería es muy amplia con dulcerías artesanales como la Confitería de Risco (premiada por Alfonso XIII), Pepi Sánchez o los dulces conventuales de las Madres Agustinas que cada puente de Todos los Santos ponemos a la venta junto con una selección de productos de otros conventos de Extremadura y Andalucía, estando próximos a celebrar la VII Edición.

Recomendamos

Festival Internacional de la Sierra

El Festival Internacional de la Sierra (FIS) se creó en 1980 con el sobrenombre de Festival de Bailes y Canciones Populares de Extremadura. Desde entonces, Fregenal de la Sierra lo acoge cada año. En 2018 fue declarado como Fiesta de Interés Turístico Nacional. En su programa, los espectadores pueden disfrutar de una gran variedad de actuaciones de bailes y músicos.

Castillo Templario de Fregenal de la Sierra

Por voluntad de la orden del Temple, allá por el siglo XIII se construyó este castillo que sirvió de fortaleza y se ha postulado hoy como uno de los lugares de mayor interés turístico del municipio. Su posición, en la zona más alta del valle, hace que sus vistas de Fregenal y de poblaciones vecinas (Fuentes de León, Segura de León y Cumbres Mayores) sean ejemplares. Su interior aloja, además, la Plaza de Toros y el Mercado de Abastos.

Iglesia de Los Jesuitas

Inicialmente denominada iglesia de San Ildefonso de la Compañía de Jesús de Fregenal de la Sierra, este antiguo templo forma parte del patrimonio recuperado en el Conjunto histórico artístico de Fregenal de la Sierra y que la propia Junta de Extremadura declaró en 1991 como Bien de Interés Cultural. Una joya barroca recientemente restaurada y disponible para quien quiera empaparse de historia.