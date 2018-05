Abren expediente por la denuncia de malos tratos a una alumna autista de Cáceres

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

La reunión de ayer era evidente que era cara a la galería. Ha salido la noticia en medios nacionales. Si ya es grave que Educación no atendiera a la carta de la madre en su día, como para no reunirse con ella una vez se ha mediatizado. Intentarán por todos los medios salvar el culo de la directora, como siempre hacen, y si ve que no es viable ya intentarán buscar alguna salida para tener a las dos partes relativamente contentas, a ser posible exculpando.