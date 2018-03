El Ayuntamiento de Cáceres reparará los pabellones municipales en verano

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

No entiendo que estén siempre mal las dotaciones deportivas, yo creo que las empresas a las que se les adjudica esas obras engañan a esta ciudad porque las obras no duran absolutamente nada y siempre tienen desperfectos. ¿ no hay un tiempo de 10 años para los desperfectos que puedan surgir? En cuanto a los campos de fútbol tienen una total desidia con ellos, los dejan tanto que al final se hunden.¡ Lo que hacia falta para esta ciudad encima que tiene pocas instalaciones para la práctica del futbol....!!!