La calle Alzapiernas de Cáceres se queda con las escaleras mecánicas y sin ascensor

La modalidad del ascensor no la entiendo, un ascensor accesible al que se entre por un lado y se salga por el contrario necesita un ancho de 1.80, si lo pones a la altura de la calle Moret quedarían 1.18 para pasar. Como ninguno de los dos locales que hay en las esquinas querrán que el ascensor se adose a sus escaparates, esa medida se reparte entre dos y los que no cojan el ascensor ya tienen 59 centímetros para pasar, todos a plan y en fila india. Todo ello sin tomar en consideración el mamotreto que quedaría en la calle Moret, aunque siempre se le puede poner un grafiti como al del aparcamiento (y luego cerrarlo). No sé si es mejor hacer unas escaleras normales mejor planteadas que las que hay y gastar bastante menos, poner lo que dice la alcaldesa o cual es la solución pero desde luego con el espacio de la Calle Alzapiernas (¿porque se llamará así?) no consigo entender como conseguir que sea accesible. Por cierto en el Corte Ingles el recorrido accesible no está en las escaleras mecánicas sino en otro lado, donde están los ascensores, en otro sitio, como pretenden hacer aquí, creo que se debía denunciar por las asociaciones citadas, no hay derecho.