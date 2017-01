Compromiso con el hospital, el AVE y un plan de empleo, peticiones de la alcaldesa de Cáceres para 2017

Compromiso con las infraestructuras de la ciudad es la principal petición de la alcaldesa, Elena Nevado, para el nuevo año. De todas, destaca la necesidad de inversiones en materia de sanidad para mejorar el servicio que se ofrece a los cacereños, así como una inyección para que la segunda fase del nuevo hospital sea una realidad. En este sentido, la regidora cacereña mostró ayer su apoyo a las 362 enmiendas a los Presupuestos Generales de la región que durante la jornada de ayer presentó el grupo parlamentario popular en la Asamblea de Extremadura.

Entre esas enmiendas se encuentra un incremento en 10 millones de euros que quieren que se destine al equipamiento para la primera fase del hospital y otros 500.000 euros para avanzar en el proyecto de la segunda fase de dicho centro hospitalario. «Hemos pedido partidas específicas para el nuevo hospital, no estaban en el borrador partidas para la segunda fase y el PP ha presentado una enmienda pidiendo eso. Solicitamos al gobierno regional una apuesta decidida por la sanidad pública en Cáceres», señaló Elena Nevado.

La alcaldesa fue más allá y retó al grupo parlamentario popular a no apoyar la ley de presupuestos si no se aceptan estas peticiones. «Si estas enmiendas no merecieran el apoyo le pido a mi grupo parlamentario que no vote a favor de estos presupuestos porque los cacereños nos merecemos ese respaldo de nuestro gobierno regional que se lee y se traduce en el presupuesto», dijo.

Entre los deseos de Nevado para el año recién estrenado se encuentra también la mejora de las insfraestructuras en materia de transporte. La alcaldesa exige un compromiso firme para que por fin la llegada del AVE sea una realidad. De la última reunión que mantuvo el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, con el Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, no salió nada en claro. Este último se comprometió a que la región contará con un tren de mejores prestaciones que los actuales, pero no aclaró que esta infraestructura vaya a ser el AVE.

También exige al Gobierno autonómico que invierta en el aeródromo. Su preocupación por esta infraestructura ya se la trasladó la alcaldesa al presidente de la región en el encuentro que mantuvieron a finales de diciembre en Mérida. «Necesitamos también otras infraestructuras, como el aeródromo, como ciudad Patrimonio de la Humanidad que somos», añadió Elena Nevado. En las cuentas regionales para 2017 solo se contempla una partida para el impacto ambiental pero no para su construcción.

TRASLADO DE PROA Y ALBA PLATA /Por último, la alcaldesa quiere asimismo un compromiso con los centros educativos. Quiere que se solucionen los problemas para que el centro de educación especial Proa pueda trasladarse por fin a la nueva parcela, en Casa Plata, y se construya el nuevo colegio. Se necesitan 6,5 millones. También para la ampliación del colegio Alba Plata, que no tiene espacio para todos los alumnos (necesita 1,5 millones) o para reformar el Extremadura.

La mejora del empleo es una de las grandes demandas de Nevado para el 2017. En este sentido pide a Guillermo Fernández Vara que siente las bases de un plan de empleo adaptado a las necesidades de la ciudad. El ayuntamiento no ha agotado el total de la subvención de los planes de empleo social ni del 2016 ni del 2017 porque considera insuficiente la aportación de 6.000 euros por puesto de trabajo (el resto debe ponerlo el consistorio). Por esta razón Nevado quiere que se elabore un programa adaptado a los grandes municipios para que se pueda ofrecer esta oportunidad a los cacereños y ayudar a frenar el desempleo. Así como que se recuperen las escuelas taller, ya que en el último año al municipio de Cáceres se le ha concedido solo una con 15 alumnos.