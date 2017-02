Dos desalojados regresan al edificio de Virgen de la Montaña de Cáceres

Se acabó la espera para dos de los cuatro desalojados del edificio donde tuvo lugar una explosión en la avenida Virgen de la Montaña. Desde noviembre que fueran evacuados, los inquilinos del 5º H y del 5º C pueden regresar por fin a sus domicilios después de que las obras de reconstrucción en dichas viviendas hayan finalizado y el ayuntamiento diera el visto bueno a través de una resolución. Las casas se encuentran en perfecto estado salvo en el caso del 5º H, que aún no dispone de gas. No obstante, la previsión es que los técnicos lo repongan el lunes.

Los otros dos desalojados, los residentes en el 3º I y en el 3º H, podrían volver a sus domicilios a finales de la semana que viene como pronto, según informó José Luis Pedrera, el arquitecto contratado por la comunidad vecinal para acometer la reconstrucción del edificio. «No se puede dar una fecha exacta porque en la fase que estamos ahora dependemos de factores que no podemos controlar como, por ejemplo, el tiempo de secado del cemento», explicó Pedrera.

Por último, también cabe destacar que esta misma semana los operarios comenzaron a recomponer la fachada del inmueble. La pared ya ha sido enladrillada y solo restaría enfoscar y trabajar en el aislamiento.