Educación confirma que no habrá cuarta línea en el Pacheco de Cáceres

Ya vengo comentando en días anteriores, sobre este asunto, que los que con toda la razón del mundo reclaman una cuarta línea en 1º de ESO en el Hernández Pacheco, no iban a conseguir nada ante la acreditada cerrazón y sectarismo del Secretario de Educación, secundado por la inacción de la Consejera. Basar la defensa de su obcecada postura en afirmar que "Educación y Empleo no va a incrementar las unidades en el instituto Hernández Pacheco porque no es necesario, porque el curso pasado con las mismas unidades a ustedes y a todos les pareció bien" no deja de ser una confirmación de esa cerrazón e inflexibilidad de un personaje acostumbrado al "ordeno y mando" desde cualquier puesto de los que ha desempeñado en la Administración extremeña; muchísimos docentes, e incluso muchos padres de alumnos, tienen constancia de ello. El problema es este señor, por citarlo educadamente.