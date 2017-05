La empresa de limpieza de Cáceres recoge cada día 75 kilos de excrementos de perros

Lo de las mierdas de los perritos es que ya clama al cielo, da asco ir por cualquier zona, todo infectado de mierdas de perros, por que los guarros y credos de los dueños no las recogen, últimamente se creen con todos los derechos del mundo con sus perritos y la gracia que me hacen es que luego quieren ser europeos y que puedan entrar en todos sitios con el perrito, que hay en muchos países que se puede entrar con los perros en centros comerciales, transporte público, etc. Pero la gran mayoría de vosotros sois unos guarros , que caga el perrito y no recogéis la mierda y ahora vendrán a decir que yo sí la recojo que no hay que generalizar, y yo digo que entonces que pasa que va uno por detrás y abre la bolsa con la caca y la vacía, tened un poquito de educación