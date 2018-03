La familia del reo fallecido se persona como acusación particular en el caso

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

El amiguete de león - porque ese es su único mérito, no hay más - quiere nadar y guardar la ropa por si acaso; le gusta el cargo y no se lo va a jugar apoyando a un policía nacional al que él le informó que era un tipo "extremadamente peligroso" no siéndolo a tenor de los antecedentes que presentaba el menda. El señor Bote ha llegado al cargo para cortar cintas de rotondas, llevarle el maletin a SNowy, a su padrino león, a algún ministro que se deje caer por aquí para tomarnos el pelo. Vaya apoyo que tiene la PN y la GC con este insurrecto¡¡¡