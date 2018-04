El inicio de la ronda depende de que se adjudique el contrato de asistencia técnica

La Consejería de Economía e Infraestructuras mantiene abril como mes en el que se iniciarán las obras de la ronda este. La fecha definitiva dependerá de que estén formalizados los contratos menores para la asistencia técnica a la dirección de las obras. El procedimiento para su adjudicación «ya se ha iniciado», aunque no están firmados y se espera que se puedan formalizar «en breve», añadieron desde la consejería.

Contar con este personal de apoyo a los funcionarios y técnicos de la consejería es una condición para que puedan comenzar los trabajos porque, entre otras cuestiones, se necesita contar con un coordinador en seguridad y salud laboral que dé el visto bueno al plan elaborado por las empresas que ejecutarán los dos tramos en los que se divide la nueva vía urbana para su construcción.

Estos contratos menores son una solución temporal hasta que estén adjudicados los nuevos concursos que se convocarán para la asistencia técnica a la dirección, control y vigilancia de las obras. La Junta convocó concursos para ambos tramos, pero se ha anulado todo el procedimiento tras la resolución de la Comisión Jurídica de Extremadura.

La dirección de las obras siempre corresponde a un técnico de la administración, pero para completar las tareas de seguimiento y control se recurre a personal externo. Para evitar tener que esperar a que se resuelvan los nuevos concursos es por lo que se recurre a contratos menores con un procedimiento de adjudicación más rápido. Tendrán que ajustarse a la nueva ley de contratos del sector público, que establece que el valor estimado de estas contrataciones menores tiene que ser inferior a los 15.000 euros, además no podrán tener una duración superior a un año. No obstante, la previsión de la consejería es que no se tengan que prolongar más de seis meses, que es el tiempo en el que se espera que estén resueltos los nuevos concursos.

Como con los contratos menores no se podrá tener el mismo personal que con la asistencia técnica inicialmente prevista, el consejero habló el pasado 13 de marzo de reforzarlo con personal técnico de la consejería.